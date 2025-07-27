دورة واشنطن: كالينسكايا وفرنانديز ودي مينور ودافيدوفيتش الى النهائي

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : حرمت الروسية آنا كالينسكايا البريطانية إيما رادوكانو من تجديد المواجهة مع الكندية ليلى فرنانديز وصيفتها في فلاشينغ ميدوز عام 2021، وأخرجتها من نصف نهائي دورة واشنطن لكرة المضرب (500 نقطة) عندما تغلبت عليها 6 4 و6 3 السبت.

وتلتقي الروسية البالغة من العمر 26 عاما والساعية الى اللقب الاول في النهائي الثالث ي مسيرتها الاحترافية مع فرنانديز التي أطاحت بالكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة ثالثة بالفوز عليها 6 7 (2 7) و7 6 (7 3) و7 6 (7 3).

وكانت رادوكانو تمني النفس ببلوغ أول مباراة نهائية لها منذ تتويجها بلقب بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، عام 2021 عندما تغلبت على فرنانديز 6 4 و6 3.

وهو أول دور نصف نهائي خاضته رادوكانو التي غابت عن معظم عام 2023 بسبب جراحة في اليد والكاحل وجزء من العام الماضي بسبب إصابة في القدم اليسرى، منذ العام الماضي في نوتنغهام الانكليزية.

وفازت فرنانديز بمواجهتها الوحيدة مع كالينسكايا حتى الان وكانت في الدور الأول لدورة غوادالاخارا المكسيكية عام 2021.

وقالت كالينسكايا: "إنها لاعبة سريعة جدًا، لذا ستكون هناك تبادلات قوية. آمل فقط أن ألعب بشكل رائع وأستمتع بها".

وتسعى فرنانديز، المصنفة 36 عالميا، إلى الفوز بلقبها الرابع في مسيرتها الاحترافية والأول منذ دورة هونغ كونغ عام 2023.

وبلغت فرنانديز النهائي السابع في مسيرتها، والأول منذ حزيران/يونيو 2024 في إيستبورن الانكليزية. أما كالينسكايا، فخسرت مباراتين نهائيتين العام الماضي في دبي وبرلين.

ولدى الرجال، تجمع المباراة النهائية بين الأسترالي أليكس دي مينور الثالث عشر والاسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا السادس والعشرين بعدما فاز الاول على الفرنسي كورنتان موتيه 6 4، 6 3، والثاني على الأميركي بن شيلتون الثامن 6 2 و7 5.

والتقى دي مينور ودافيدوفيتش أربع مرات حتى الآن وتبادلا الفوز في مناسبتين.

ويسعى دي مينور الى اللقب العاشر في مسيرته الاحترافية وتعويض خسارته نهائي دورة واشنطن عام 2018 أمام الالماني ألكسندر زفيريف.

وقال دي مينور: "لم تكن مباراة تنس سلسة، لكنني كنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة بدون إيقاع قوي. كنتُ مستعدًا لبذل كل ما في وسعي للوصول إلى المباراة النهائية".