21 فريقا تتنافس والأهلي فى المرتبة الأولى.. نظام قرعة الدوري المصري

اقتربت عودة دوري الإثارة والمتعة، حيث يفصلنا 12 يوماً فقط عندما تعود عجلة الايجيبشن ليج إلى الدوران فى نسخة جديدة لموسم 2025 – 2026، يوم 8 أغسطس المقبل، وتتنافس الأندية المصرية فى واحدة من أهم وأبرز المنافسات المحلية المؤهلة للمشاركة بالبطولات القارية، وباتت قرعة النسخة الجديدة هي أهم ما يتصدر اهتمامات الأندية استعداداً للموسم المقبل.

ووجه أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، الدعوة لـ هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة لحضور قرعة بطولة الدورى الممتاز المقرر لها اليوم، الأحد، للموسم الجديد 2025 - 2026، وذلك فى اتصال هاتفى جمع الثنائى خلال الأيام الماضية.

تم الاتفاق على ترقيم الأندية بناءً على ترتيب آخر موسم، حيث سيتم وضع النادي الأهلي في المرتبة الأولى، بصفته بطل الدوري، ثم بيراميدز ثانياً، والزمالك ثالثاً، كما جاء ترتيب الموسم الأخير ثم باقي الأندية، بالإضافة إلى الثلاث فرق الصاعدة للدوري الممتاز.

يشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، سيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين؛ مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامة مالية على أى لاعب فى أندية الدورى الممتاز الجديد يحصل على الإنذار الأول قيمتها 1000 جنيه، على أن يتم زيادتها إلى 2500 جنيه فى حالة الإنذار الثانى، و5 آلاف جنيه فى حالة الإنذار الثالث، وتم تطبيق الغرامات المصاحبة للإنذارات لأول مرة فى الدورى الماضى ضمن مجموعة قرارات قوية لفرض الانضباط فى الملاعب، وقررت الرابطة إيقاف اللاعب مباراة واحدة بعد تلقيه الإنذار الثالث، كما هو متعارف عليه فى اللائحة.