شكرا لقرائتكم خبر عن السولية: حققت مع الأهلى كل حاجة فى 9 سنوات.. القاضية البطولة الأهم بمسيرتى والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمرو السولية، نجم وسط النادي الأهلي السابق، أن انتقاله إلى صفوف سيراميكا كليوباترا يمثل خطوة مهمة للغاية في مسيرته خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا باستقرار النادي والطموحات التي يسعى لتحقيقها.

وقال السولية، في تصريحات لبرنامج ميركاتو المذاع على راديو أون سبورت أف أم مع الإعلامي محمد عراقي: "انضمامي لسيراميكا كليوباترا خطوة مهمة جداً، النادي يمتلك مشروعًا كبيرًا وأتمنى أن أكون إضافة قوية للفريق وننجح في تحقيق أهداف الإدارة والجهاز الفني".

وأضاف: "مسيرتي مع الأهلي استمرت أكثر من 9 سنوات، حققت خلالها كل شيء من بطولات وأرقام، والأهم أنني اكتسبت حب جماهير الأهلي، وهو ما أعتبره أغلى ما خرجت به من النادي".

وعن كواليس المفاوضات، أوضح: "المفاوضات تمت بسرعة عن طريق أحمد يحيى، ووجدت ترحيبًا كبيرًا من إدارة سيراميكا والجهاز الفني بقيادة علي ماهر، وسعد سمير ساعدني على اتخاذ القرار بعدما شرح لي تفاصيل الأجواء داخل النادي".

وعن طموحاته، قال السولية: "أهدف للعودة لتمثيل منتخب مصر، وأعلم أن العمل الجاد مع سيراميكا سيكون الطريق لتحقيق ذلك، خاصة في ظل طريقة لعب علي ماهر التي تناسبني وتشجعني على تقديم أفضل ما لدي".

وتابع: "الدوري المقبل سيكون في منتهى القوة، والمنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا ستكون شرسة، جميع الفرق قامت بتدعيمات قوية".

وأشار إلى أن بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك كانت الأصعب والأغلى في مسيرتي مع الأهلي، مضيفًا: "بيراميدز استحق التتويج بالنسخة الأخيرة، ووجود بطل مصري على منصة التتويج شرف للكرة المصرية".

ولفت السولية، إلى أن حلمي الآن هو المنافسة على كل البطولات مع سيراميكا وتحقيق طموحات النادي.

واختتم السولية رسالته لجمهور الأهلي قائلاً: "شكرًا على كل الدعم طوال تسع سنوات، وما زلت أشعر بحب الجماهير حتى بعد رحيلي، وهو أمر غير غريب على جمهور الأهلي العظيم".