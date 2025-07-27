شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه أنجولا ببطولة لأفروباسكت لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، مع نظيره أنجولا في بطولة الأفروباسكت، التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 يوليو إلى 3 أغسطس المقبل، بالمباراة التي تقام في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

كان المنتخب ألتقى أمس مع كوت ديفوار صاحب الأرض بنتيجة 75- 63 بمستهل مشواره بالبطولة، وأسفرت القرعة عن وجود منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم رفقته كل من، كوت ديفوار وأنجولا.

قائمة منتخب سيدات السلة ببطولة لأفروباسكت

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كل من: عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد، ⁠نورهان فؤاد، ⁠تمارا نادر، ⁠رنيم الجداوي، ⁠هالة الشعراوي، ⁠خديجة عثمان.

الجهاز الفنى لمنتخب سيدات السلة

ويرأس البعثة طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات كلا من: جوليان مارتينيز مديرًا فنيًا، أحمد جمعة مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، ألاء مصطفى علي إدارية، سارة محمد الطرباني طبيبة، محمد جابر إحصائي أداء، أكرم السبكي مدرب أحمال.

وتُعد هذه المشاركة هي الخامسة عشرة لمنتخب مصر للسيدات في بطولة الأفروباسكت، حيث استهل مشواره بالفوز بأول نسختين في غينيا 1966 والجمهورية العربية المتحدة 1968، واستمر تواجده ضمن المراكز الثلاثة الأولى حتى نسخة 1977.

المنتخب الأولمبى يواجه الكويت بالبطولة العربية

من ناحية أخرى يلتقي منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة، منتخب الكويت، في ثانى مبارياته بالبطولة العربية للمنتخبات رجال رقم 26، المقامة في البحرين في الفترة من 25 يوليو إلى 2 أغسطس 2025.

قائمة المنتحب الأولمبى للسلة

تضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كل من، أحمد مهيب، إبراهيم هشام، محمد خيري، مؤمن خيري، محمد ياسر، محمد أشرف، عمر طلعت، عبدالرحمن خالد، مازن العزازي، أحمد ياسر، علي حجازي،

حازم المشد.

ويرأس البعثة في البحرين، الكابتن أيمن علي عودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي، الكابتن أحمد مرعي مديرًا فنيًا، الكابتن أحمد الجزار مدربًا عامًا، الدكتور وليد الخراط إداريًا، الدكتور محمود علاء الدين للعلاج الطبيعي، الكابتن محمد عيسى مدلكًا، كابتن مروان فتيحة حكمًا مرافقًا.