شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوجه إلى مطار قرطاج لبدء رحلة العودة للقاهرة بعد انتهاء معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

توافد لاعبي الأهلي على مطار قرطاج بتونس منذ قليل لبدء رحلة العودة إلى القاهرة بعد إنتهاء معسكر تونس الذي انطلق يوم 18 لايوليو الجاري، ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس العاصمة أمس للمبيت بها بعد انتهاء المعسكر الذي اُقيم بمدينة طبرقة التونسية لمدة عشرة أيام تقريباً وتعود البعثة إلى القاهرة عصر اليوم.

ومن المقرر أن يحصل لاعبي الأهلي على راحة 48 ساعة على أن يستأنف تدريباته بملعب التتش يوم الثلاثاء المقبل لبدء مرحلة جديدة من مراحل الإستعداد للموسم الجديد ، وخاض المارد الأحمر مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسيين، وفاز فيهما الأهلي 4-1 و5- صفر على التوالي.



عمر كمال



جراديشار



حسين الشحات



ديانج



ريبيرو



من جانبه ، أكد خوسيه ريبييرو، أن معسكر إعداد الفريق بتونس حقق أهدافه وجاء إيجابيًّا على جميع المستويات، بغض النظر عن نتائج المباريات الودية، موضحًا أن الهدف الأساسي كان تنفيذ بعض الجوانب الفنية، وتحديد طريقة اللعب، وتطوير التنوع الهجومي، للوصول بالشكل الذي يسعى إليه الجهاز الفني.



وأضاف ريبييرو: الأجواء داخل المعسكر كانت جيدة للغاية، وروح اللاعبين وحماسهم من أجل المشاركة والتركيز الفني أمر إيجابي للغاية، وترك انطباعًا جيدًا لدى الجهاز الفني عن جاهزية اللاعبين في هذه المرحلة من الإعداد للموسم الجديد.



وتابع: نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تنفيذ طريقة اللعب وتحقيق الفوز في كل مباراة، لكننا نطمح إلى تطوير الأداء بشكل مستمر، والوصول إلى المستوى الفني المطلوب مع مرور الوقت ، واختتم المدير الفني تصريحاته: لدينا طموحات كبيرة للتتويج بالبطولات وإسعاد جماهير النادي، وسنلعب من أجل الفوز في كل مباراة وكل بطولة نشارك بها.