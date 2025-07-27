قبل كوكا.. ماذا قدم لاعبو الأهلي في الدوري التركي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وافق مسؤولو النادي الأهلي على العرض الذي وصلهم من نادي قاسم باشا التركي لضم لاعب خط الوسط أحمد نبيل "كوكا" بشكل نهائي.

مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي، مساء يوم أمس السبت، أن العرض الذي وصل للأهلي بلغت قيمته 750 ألف دولار ليوافق الأهلي على بيع عقد اللاعب المستمر حتى صيف 2026.

اللاعب صاحب الـ 24 عاما الذي تم تصعيده للفريق الأول موسم 2019/20 لا يعد الأول الذي خرج من النادي الأهلي على الدوري التركي.

يستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية ماذا قدم لاعبو الأهلي في الدوري التركي:

محمود حسن "تريزيجيه"

محمود حسن "تريزيجيه" كانت خطوته الاحترافية الأولى بعد الأهلي نادي أندرلاخت البلجيكي ولكنه لعب في وقت لاحق بالدوري التركي من بوابة قاسم باشا ثم باشاك شهير وطرابزون.

تريزيجيه لاعب الأهلي الحالي خاض بقميص طرابزون 76 مباراة سجل خلالها 25 هدفًا وأرسل 16 تمريرة حاسمة لزملائه مقابل 71 مباراة شارك بها بقميص قاسم باشا سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 18 بينما شارك بـ 13 مباراة بقميص باشاك شهير سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4.

أحمد حسن "كوكا"

أحمد حسن كوكا كانت خطوته الأولى بعد الرحيل عن الأهلي لنادي ريو أفي البرتغالي ولكنه تواجد بالدوري التركي في موسم 21/22 عبر بوابة كونيا سبور التركي ثم ارتدى قميص ألانيا سبور وبينديكسبور التركي.

وشارك كوكا بقميص ألانيا سبور بـ 38 مباراة سجل خلالها 17 هدفًا وصنع ثلاثة، فيما شارك بقميص كونيا سبور بـ 33 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 4 مقابل 5 مباريات بقميص بينديكسبور سجل خلالها 3 أهداف.

أحمد ياسر ريان

أحمد ياسر ريان الذي تدرج بصفوف ناشئين الأهلي خاض تجربة إعارة من النادي لصففو نادي ألتاي سبور في موسم 2021/22 شارك بقميصه بـ29 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفًا.

محمد شوقي

محمد شوقي غادر الأهلي في موسم 2007/2008 لنادي ميلدسبره الإنجليزي ومنه لنادي قيصر سبور في موسم 2009/2010 قبل أن يعود للأهلي في موسم 10/11.

وشارك شوقي الذي تدرج بناشئين النادي المصري البورسعيدي بقميص قيصر سبور بـ 11 مباراة صنع خلالها هدفًا.

إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد الذي تدرج بناشئين الأهلي خاض تجربة بقميص نادي ريزة سبور بعد رحيله عن الزمالك كما ارتدى قميص نادي أنقرة جوجو.

وشارك سعيد بقميص ريزة سبور بـ 15 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع آخر مقابل 9 مباريات بقميص أنقرة جوجو.

محمد عبد الله

محمد عبد الله خرج في موسم 2006/07 لصفوف كونيا سبور التركي من النادي الأهلي بالانتقالات الشتوية قبل أن يعود مع نهاية الموسم للانضمام للزمالك.

وشارك محمد عبدالله بقميص نادي كونيا سبور بـ 18 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين.

أحمد بلال

بلال غادر الأهلي في موسم 2005/06 لخوض تجربة احترافية بالدوري التركي إذ ارتدى قميصي كونيا سبور وأنقرة جوج

بلال شارك بقميص كونيا سبور بـ 34 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفًا فيما شارك بـ15 هدفًا بقمثيص أنقرة جوجو سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.



أحمد صلاح حسني

أحمد صلاح حسني خاض كذلك تجربة بالدوري التركي عبر بوابة نادي ريزة سبور في موسم 2024/25 بعد رحيله عن الأهلي إذ شارك بقميصه بـ 11 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا.

محمد جودة

محمد جودة خاض تجربة في موسم 2004/05 بالدوري التركي من بوابة أنقرة جوجو بعد رحيله عن الأهلي إذ شارك بـ 9 مباريات لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.