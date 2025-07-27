أمم إفريقيا للسيدات: نيجيريا تقلب الطاولة على المغرب وتحرز اللقب للمرة العاشرة

الرياص - اسماء السيد - الرباط : قلبت سيدات نيجيريا الطاولة على نظرائهن المغربيات عندما حولن تخلفهن 0 2 في الشوط الاول الى فوز مثير 3 2 على الملعب الاولمبي في العاصمة الرباط في المباراة النهائية للنسخة الثالثة عشرة من نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وتوجن باللقب العاشر في تاريخهن.

وقدم المنتخب المغربي شوطا أول رائعا وتقدم بهدفين لقائدته غزلان الشباك بتسديدة قوية من خارج المنطقة (13) رافعة رصيدها الى خمسة أهداف في صدارة لائحة الهدافات، وأضافت سناء المسعودي الثاني بطريقة رائعة عندما تخلصت من إحدى المدافعات وسددت كرة زاحفة بيسراها على يسار حارسة المرمى تشيامكا نادوزي (24).

لكن نيجيريا عادت من بعيد في الشوط الثاني وفرضت سيطرتها على المجريات فقلصت الفارق عبر إيستر أوكورونكوو في الدقيقة 64 من ركلة جزاء اثر لمسة يد للمدافعة نهيلة بنزينة، وأدركت التعادل بواسطة فولاشادي إيجاميلوسي اثر هجمة مرتدة أنهاتها بمتابعة لكرة من مسافة قريبة داخل المرمى (71)، قبل أن تخطف البديلة جينيفر إيتشيجيني هدف الفوز بمتابعة لركة حرة جانبية بتسديدة من مسافة قريبة (88).

وحرمت نيجيريا المغربيات من الظفر باللقب الاول في تاريخهن في ثاني مباراة نهائية تواليا بعدما خسرن امام جنوب إفريقيا 1 2 في عام 2022 في المغرب أيضا.

واستعادت نيجيريا التي أطاحت بجنوب إفريقيا من نصف النهائي، اللقب القاري في عاشر نهائي لها في النهائيات.