أتمنى ألعب فى ريال مدريد والبنك الأهلي وفر عليا الشقى.. حكاية ناشئ قطار المنيا

قصة جديدة من وحي المثابرة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفاً وتقديراً للناشئ حسن أحمد حسن، لاعب فريق 2012 بنادي البنك الأهلي، والذي يسافر يومياً مسافة لا تقل عن 5 ساعات بالقطار حتى يصل إلى مركز تدريب الناشئين، سعياً خلف تحقيق حلمه في أن يكون على غرار قدوته النجم المصري محمد صلاح.

وكشف اللاعب عن معاناته مع السفر للتدرب مع البنك الأهلي، وأن ناديه الحالي منحه سكناً مناسباً، وفر عليه الكثير من المشقة.

وكشف اللاعب الصاعد حسن أحمد حسن ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه أهلاوي ويحب إمام عاشور، وأن النجم المصري محمد صلاح هو مثله الأعلى، ويتمنى اللعب لريال مدريد.

وأوضح حسن أن رحلته مع الكرة بدأت فى اختبارات قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، قبل أن تتحول وجهته إلى البنك الأهلي، مشيرا إلى أنه يسافر بمفرده فى أغلب الأحيان، رغم أن سنه لا يتجاوز الـ13 عاماً، حيث يعتبر أكبر إخوته.

وأعادت قصة ناشئ المنيا كواليس قصة النجم المصري والعالمي محمد صلاح الذي بدأ مشواره بقطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، وكان مضطراً فى بداية مشواره للسفر يومياً من الغربية إلى القاهرة للتدريب فى قطاع الناشئين بالنادي، قبل أن يخوض مسيرته الاحترافية المميزة مع نادي ليفربول الإنجليزي ويحطم الأرقام القياسية.

وفي استجابة سريعة، أعلن اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه قرر استضافة ناشئ النادي حسن أحمد حسن، المغترب من المنيا، بمقر النادي بالقاهرة، وذلك بعد انتشار قصة اللاعب عبر السوشيال ميديا.

وقال أشرف نصار، فى تصريحاته، وجهت مدير قطاع الناشئين بالنادي للتواصل مع أسرة اللاعب الناشئ، وسيتم استضافته بالنادي خلال الساعات المقبلة، وهذه العناصر نهتم بها وندعمها وسأقابل اللاعب بنفسي بعد وصوله إلى النادي.