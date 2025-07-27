شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يترقب العروض الرسمية من السعودية لحسم مصيره مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقّب محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، وصول عروض رسمية من أندية الدوري السعودي خلال الأيام المقبلة، لحسم موقفه النهائي بشأن مستقبله، وسط حالة من الغموض تحيط بمصيره داخل القلعة البيضاء.

وتلقى الحارس الدولي اهتمامًا شفهيًا من ناديي الأخدود وضمك السعوديين، إلا أن تلك العروض لم ترتقِ بعد إلى المستوى الرسمي، حيث لم تُرسل أي خطابات أو عروض مالية إلى نادي الزمالك حتى الآن.

وينتظر صبحي تحرّكًا رسميًا من جانب الأندية المهتمة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد وجهته القادمة، وفي الوقت نفسه ما زال صبحي يحتفظ باتفاق شفهي سابق كان قد توصّل إليه مع نادي بيراميدز.

وتشير المصادر إلى أن الاتفاق مع بيراميدز لا يزال قائمًا، من حيث الرغبة المتبادلة، لكن الأمور باتت متوقفة، خاصة أن بيراميدز يستهدف التعاقد مع الحارس محمود جاد حارس مرمى المصرى البورسعيدى.

من جانبه، لم يُعلن الزمالك، حتى الآن، موقفه الرسمي من فكرة رحيل صبحي، وإن كانت المؤشرات داخل النادي تشير إلى إمكانية مناقشة الأمر حال وصول عرض مناسب، خاصة في ظل وجود بدائل محتملة لدعم مركز حراسة المرمى.

ويضع الجهاز الفني لنادي الزمالك اللاعب ضمن أولوياته في مركز خط الوسط الهجومي، نظرًا لما يتمتع به من إمكانات فنية وقدرة على صناعة اللعب، وسط رغبة الإدارة في تدعيم الفريق بعناصر شابة استعدادًا للموسم الجديد.