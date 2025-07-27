شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن التعاقد مع فخري لاكاي بشكل نهائي من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادى سيراميكا استمرار الجنوب أفريقي فخري لاكاي لاعبي بيراميدز في صفوف الفريق بشكل نهائي خلال الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.



جاء الإعلان بعد الاتفاق مع مسئولي بيراميدز على كافة تفاصيل الصفقة باستمرار اللاعب الذي كان معارا للفريق في الموسم الماضي.



واستعار سيراميكا فخرى لاكاى الموسم الماضى وقدم أداءً مميزاً مع الفريق، الأمر الذى جعل على ماهر المدير الفني لسيراميكا يطلب ضم اللاعب الجنوب أفريقي على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي.



ويشارك فخري لاكاي في مران سيراميكا بعد إنهاء كل الأمور التعاقدية، ومن المقرر أن يبدأ برنامجا تأهيليا من أجل تجهيزه بشكل قوي.



وافتتح سيراميكا مبارياته الودية باكتساح فريق الشمس بثمانية أهداف مقابل هدفين، وفاز على الشنوانى بثلاثية نظيفة، والتعادل السلبى مع راية، ويبحث الفريق حاليا عن مباريات ودية أخرى.



ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد مع محمد مغربى مدافع الاتحاد السكندرى، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح وعمرو السولية وكريم نيدفيد قادمون من النادى الأهلى، بجانب محمد طارق حارس المرمى، وأخيرا الجنوب أفريقي فخري لاكاي.