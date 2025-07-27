شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يمنح الأهلي الضوء الأخضر لرحيل كوكا إلى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

منح الإسباني خوسيه ريبيرو ، المدير الفني للأهلي، إدارة النادي الضوء الأخضر لرحيل أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق إلى الدوري التركي عبر بوابة نادي قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى كوكا عرضاً رسمياً من النادي التركي خلال الأيام الماضية، ووصلت قيمة العرض إلى ما يقرب من مليون دولار لشراء اللاعب بشكل نهائي.

فى البداية لم يُبد مسئولو الأهلي حماساً للاستغناء عن اللاعب الصاعد الذي يُجيد اللعب في مركزي الوسط والجبهة اليسرى، لكن المدرب الإسباني للأهلي لم يُمانع في رحيل اللاعب الذي طلب هو الآخر الرحيل.



ويرتبط كوكا بعقد مع الأهلي مازال مُستمراً حتى نهاية الموسم المقبل وطلب من إدارة الأهلي الموافقة على العرض التركي من أجل تحقيق رغبته في خوض تجربة الإحتراف الخارجية في سن مُبكر.



ووافق مسئولو الأهلي في النهاية على تحقيق رغبة اللاعب، خاصة بعد ترحيب خوسيه ريبييرو، ومن المتوقع إنهاء إجراءات رحيل كوكا خلال الساعات المقبلة، ويتواجد كوكا مع بعثة الأهلي حالياً في تونس لخوض معسكر خارجي.



وتعود بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة ظهر اليوم، الأحد، بعد انتهاء معسكر تونس الذي أُقيم بمدينة طبرقة على مدار 10 أيام تقريباً خاض خلالها الفريق تدريبات يومية مكثفة بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بجانب خوض مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسيين، وفاز فيهما الأهلي 4-1 و5- صفر على التوالي، ونال المعسكر إشادة مسئولى النادي الأهلي والجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو.



ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة لمدة 48 ساعة ثم يستأنف تدريباته الثلاثاء المقبل، وسيخوض الفريق مباراتين وديتين بالقاهرة لمواصلة الاستعداد للموسم الجديد الذي ينطلق ببطولة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل، حيث سيتم إعلان قرعة الدوري اليوم، الأحد، حسبما أعلنت رابطة الأندية المحترفة.