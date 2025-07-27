شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يستعين بـ"محمد شكرى" لقيادة الجبهة اليسرى للأهلى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي، على الاستعانة باللاعب محمد شكري لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأحمر في الموسم الجديد، ويكون اللاعب الأساسي في هذا المركز.

كما استقر ريبيرو على أن يستعين بالثنائي كريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا للعب في الجبهة اليسرى مع شكري حال الاستعانة إلى خدماتهما.

في شأن آخر، وافق مسئولو النادي الأهلي على رحيل وسام أبو علي إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بجانب مليون دولار أخرى امتيازات "بونص" مُرتبطة بتسجيل اللاعب للأهداف مع النادي الأمريكي، فضلاً عن 15% من إعادة البيع، وحسب تأكيدات مصادر في النادي الأهلي، فإن النادي سيحصل على 5.5 مليون دولار خلال أغسطس المقبل ثم سيحصل على باقي المبلغ (مليوني دولار) في يناير المقبل.

وخرج وسام أبو علي من معسكر الأهلي في تونس بناءً على قرار محمد يوسف المدير الرياضي للنادي، بالتنسيق مع الإسباني خوسيه ريبيرو؛ بسبب عدم التزام اللاعب بإجراء قياسات بدنية وأشعة قبل سفر الأهلي إلى تونس لإقامة معسكره الخارجي.