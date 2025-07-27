شكرا لقرائتكم خبر عن موسم هجرة العرب من الدورى المصرى.. القائمة تضم 10 نجوم والان مع تفاصيل الخبر

هجرة موسمية ذات طابع عربي، شهدها موسم الانتقالات الصيفية الجاري، بعد رحيل أكثر من نجم بارز عن الفرق المصرية سواء بعد تلقيه عرضاً مغرياً، أو رحيل بعد انتهاء التعاقد دون التجديد من الأندية، حيث اتسعت القائمة لتضم 10 لاعبين مميزين، بينهم من رحل بالفعل وآخرون ينتظرون القرار النهائي للرحيل قبل غلق باب الانتقالات في السادس من أغسطس المقبل.

علي معلول والمثلوثي وفخر الدين بن يوسف

جاء رحيل الثلاثي التونسي عن أنديتهم للسبب ذاته، وهو انتهاء عقودهم مع أنديتهم دون وجود رغبة من الأندية لتجديد التعاقد، فرحل حمزة المثلوثي عن الزمالك بعد انتهاء تعاقده، وقبل تعافيه بشكل كامل من إصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة، والتي كان قد تعرض لها مع الفريق الأبيض في وقت سابق، بينما رحل علي معلول عن الأهلي مسدلاً الستار على رحلة احترافية دامت لـ9 سنوات، عامرة بالإنجازات، حيث فضل الفريق الأحمر عدم تجديد التعاقد مع معلول الذي بلغ من العمر 35 عاماً، ورأت إدارة القلعة الحمراء استغلال مقعد معلول لدعم الفريق بصفقة أجنبية أصغر عمراً، فيما جاء رحيل فخر الدين بن يوسف عن النادي المصري، بعد انتهاء تعاقده مع النادي البورسعيدي دون وجود رغبة في التجديد من النادي.

يحيى عطية الله

في موسم الانتقالات الصيفية الماضي، تعاقد الأهلي مع اللاعب المغربي الدولي على سبيل الإعارة قادمًا من نادي سوتشي الروسي، وخاض عطية الله تجربة مع الأهلي، فضل النادي الأحمر بعد نهايتها عدم تجديد الإعارة أو تحويلها إلى بيع نهائي، ليرحل عن الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري ويعود إلى ناديه الروسي.

وسام أبو علي

وافق مسئولو النادي الأهلي على رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس الأمريكي، الذي طلب رسمياً شراء اللاعب، مقابل 7.5 مليون دولار، بجانب مليون دولار أخرى امتيازات "بونص" مُرتبطة بتسجيل اللاعب للأهداف مع النادي الأمريكي، فضلاً عن 15% من إعادة البيع، من المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، بعدما شهدت الساعات الماضية الانتهاء من صياغة العقود.

أحمد القندوسي

أسدل الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط سيراميكا، الستار على رحلته في الكرة المصرية بعدما أعلن الرحيل إلى الدورى السويسرى بعد الانتقال إلى نادى لوجانو في صفقة انتقال نهائي، ولعب أحمد القندوسى في مصر لمدة 3 مواسم بدأها مع الأهلى ثم الانتقال إلى سيراميكا بنظام الإعارة قبل أن تتحول إلى شراء نهائي من الأهلى، ثم الموافقة على رحيله إلى الدورى السويسرى، ونجح أحمد القندوسى في ترك بصمة واضحة مع سيراميكا والكرة المصرية بعدما ساهم في 35 هدفا خلال 73 مباراة لعبه بجميع المسابقات المصرية سواء مع الأهلى أو سيراميكا.

محمد الضاوي كريستو

انتهت مسيرة التونسي محمد الضاوي كريستو مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الجاري، ليرحل اللاعب عن القلعة الحمراء، حيث كشفت إذاعة "موزاييك" أن اللاعب محمد الضاوي كريستو أنهى، كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقاله إلى نادي النجم الساحلي قادمًا من الأهلي، وبحسب الاتفاق بين الناديين، سينتقل كريستو من النادي الأهلي إلى النجم الساحلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية شراء عقده بشكل نهائي مقابل 750 ألف دولار.

رضا سليم وسيف الجزيري وأحمد الجفالي

أصبح الثلاثي، رضا سليم وسيف الجزيري وأحمد الجفالي، في عداد الراحلين عن الأهلي والزمالك، حيث خرج المغربي رضا سليم من الحسابات الفني للنادي الأهلي في الموسم المقبل، وينتظر اللاعب عرضاً مناسباً للخروج من القلعة الحمراء، كما يبحث نادي الزمالك تسويق الثنائي التونسي، سيف الدين الجزيري وأحمد الجفالي خلال فترة الانتقالات الجارية واستغلال مقعديهما في ضم صفقات أجنبية جديدة.