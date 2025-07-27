شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض جولة جديدة من المفاوضات مع بتروجت لضم حامد حمدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ نادي الزمالك تحركات جديدة لحسم صفقة حامد حمدان، لاعب فريق بتروجت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد تعثّر المفاوضات في الجولة الأولى التى جمعت بين الجانبين قبل أيام، وسط تمسك اللاعب بالانتقال إلى القلعة البيضاء.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الزمالك قرر فتح جولة جديدة من المفاوضات مع مسؤولي بتروجت، بناءً على طلب من المدير الرياضي جون إدوارد، الذي أجرى اتصالات مباشرة خلال الساعات الماضية فى محاولة لتقريب وجهات النظر، وإنهاء الصفقة خلال الأيام الجاري.

وكانت جلسة سابقة جمعت بين إدارة الزمالك وبتروجت قد استمرت لساعات، لكنها انتهت دون اتفاق، فى ظل تمسك بتروجت بالحصول على القيمة المالية كاملة دون إدخال لاعبين في الصفقة، بينما كان الزمالك يسعى لتقليل المقابل المادي عبر طرح أكثر من لاعب كجزء من الاتفاق.

في الوقت نفسه، يعيش اللاعب حالة من التمرد داخل ناديه الحالي، حيث لم يشارك في التدريبات الجماعية مؤخرًا، اعتراضًا على تعطيل انتقاله للزمالك، وتمسكًا بتحقيق رغبته باللعب تحت قميص الأبيض.

وأفادت مصادر مطلعة بأن اللاعب حصل على وعد صريح من جون إدوارد خلال الفترة الماضية، بإتمام انتقاله إلى الزمالك، وهو ما دفعه لرفض أي محاولات من إدارة بتروجت لإقناعه بالاستمرار مع الفريق أو تمديد عقده.

ويضع الجهاز الفني لنادي الزمالك اللاعب ضمن أولوياته في مركز خط الوسط الهجومي، نظرًا لما يتمتع به من إمكانات فنية وقدرة على صناعة اللعب، وسط رغبة الإدارة في تدعيم الفريق بعناصر شابة استعدادًا للموسم الجديد.

فيما لم تُحسم حتى الآن الصيغة النهائية للاتفاق، حيث ينتظر الزمالك موافقة بتروجت على تخفيض المطالب المالية، أو القبول بإدخال لاعب أو اثنين ضمن الصفقة، وهو المقترح الذي لم يلقَ ترحيبًا في الجولة الأولى من التفاوض.

وتشير التوقعات إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد انفراجة في الصفقة، في ظل ضغط اللاعب وتمسك الزمالك بضمه، وهو ما قد يدفع بتروجت للتفكير في صيغة ترضي جميع الأطراف قبل انطلاق الموسم الجديد.