شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر جديد لمنتخب الشباب 2 أغسطس استعداداً لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما معسكراً جديداً يوم 2 أغسطس المقبل، وتتخلله مباريات ودية داخلية ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم تشيلي 2025.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، بقيادة أسامة نبيه، على ضم رضوان حمزاوي لاعب أوكسير الفرنسي لقائمة المنتخب النهائية في كأس العالم سبتمبر المقبل.

ونجح اللاعب فى نيل ثقة وإعجاب الجهاز الفني خلال مباراتي الكويت ومالية كفر الزيات الوديتين، ليتم الاستقرار على ضمه للقائمة النهائية لكأس العالم.

ويواصل أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عاما، وجهازه المعاون، البحث عن المواهب الشابة لدعم منتخب مصر قبل خوض بطولة كأس العالم للشباب، وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر القادمين.

ونجحت لجنة اللاعبين المحترفين بالخارج باتحاد الكرة، في دعم منتخب الشباب تحت 20 عاما بـ 3 وجوه جديدة، بعد مجهود كبير في البحث عن المواهب المصرية.

وكانت أول ثمار اللجنة المساهمة انضمام الثلاثي كريم أحمد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وكامرون إسماعيل لاعب أرسنال الإنجليزي، ورضوان حمزاوي لاعب نادي أوكسير الفرنسي.

وشكّل اتحاد الكرة لجنة اللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وعضوية كل من : محمد أبو حسين، وطارق أبو العينين، ومحمد الشربيني أعضاء مجلس الإدارة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وعصام سراج الدين رئيس القطاع التجاري، وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة، وأحمد إيهاب، ووسيم أحمد، وهشام عطا، وأحمد شعلان، ومحمد شعبان .

‏اللجنة عملت على 4 مهام منذ تشكيلها، وهي إجراء البحث الدوري عن اللاعبين المحترفين مزدوجي الجنسية، والمتابعة الدورية للاعبين المحترفين وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية لهم، والتواصل بصفة رسمية معهم وإقناعهم بالمشروع المصري واستقطابهم لتمثيل المنتخبات المصرية، وأخيرا التنسيق بين اللاعبين والمديرين الفنيين للمنتخبات والمشاركة في التخطيط لتلك المنتخبات اعتماداً على اللاعبين المميزين.

ثلاثي جديد لمنتخب 20 عاما

كريم أحمد الذي يحمل الجنسيتين المصرية والإنجليزية، كان أول المواهب الشابة التي تنضم لمنتخب مصر، بالتزامن مع توقيعه قبل أيام أول عقد احترافي له في مسيرته مع نادي ليفربول الإنجليزي، ليتواجد مع الفريق الثاني للريدز.

ووقع كامرون إسماعيل، عقدا احترافيا يونيو الماضي، مع نادي أرسنال، وذلك بعدما ظهر في عدة مناسبات سابقة مع منتخب الشباب.

كامرون إسماعيل يحمل 3 جنسيات المصرية والنيجيرية والإنجليزية، إلا أن لجنة اللاعبين المحترفين نجحت في استقطابه للعب بقميص منتخب مصر للشباب.

وتواجد الثنائي بالإضافة إلى رضوان حمزاي لاعب نادي أوكسير الذي ينضم للمرة الأولى، في معسكر المنتخب المصري للشباب المقام في مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

رضوان من أصل مصري كونغولي ويحمل الجنسية الفرنسية، ليختار رضوان اللعب باسم مصر بعد تواصل لجنة اللاعبين المحترفين معه.