شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة فريق الكرة بـ النادي الأهلي إلى القاهرة ظهر اليوم، الأحد، بعد انتهاء معسكر تونس الذي أُقيم بمدينة طبرقة على مدار 10 أيام تقريباً خاض خلالها الفريق تدريبات يومية مكثفة بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بجانب خوض مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسيين، وفاز فيهما الأهلي 4-1 و5- صفر على التوالي، ونال المعسكر إشادة مسئولى النادي الأهلي والجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة لمدة 48 ساعة ثم يستأنف تدريباته الثلاثاء المقبل، وسيخوض الفريق مباراتين وديتين بالقاهرة لمواصلة الاستعداد للموسم الجديد الذي ينطلق ببطولة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل، حيث سيتم إعلان قرعة الدوري اليوم، الأحد، حسبما أعلنت رابطة الأندية المحترفة.

وأكد خوسيه ريبييرو، أن معسكر معسكر الأهلي في تونس حقق أهدافه وجاء إيجابيًّا على جميع المستويات، بغض النظر عن نتائج المباريات الودية، موضحًا أن الهدف الأساسي كان تنفيذ بعض الجوانب الفنية، وتحديد طريقة اللعب، وتطوير التنوع الهجومي، للوصول بالشكل الذي يسعى إليه الجهاز الفني.

وأضاف ريبييرو، الأجواء داخل المعسكر كانت جيدة للغاية، وروح اللاعبين وحماسهم من أجل المشاركة والتركيز الفني أمر إيجابي للغاية، وترك انطباعًا جيدًا لدى الجهاز الفني عن جاهزية اللاعبين في هذه المرحلة من الإعداد للموسم الجديد.

وتابع، نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تنفيذ طريقة اللعب وتحقيق الفوز في كل مباراة، لكننا نطمح إلى تطوير الأداء بشكل مستمر، والوصول إلى المستوى الفني المطلوب مع مرور الوقت واختتم المدير الفني تصريحاته: لدينا طموحات كبيرة للتتويج بالبطولات وإسعاد جماهير النادي، وسنلعب من أجل الفوز في كل مباراة وكل بطولة نشارك بها.