سيراميكا يلتقي مع دكرنس اليوم ودياً استعداداً للموسم الجديد

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيراميكا اليوم، الأحد، فريق دكرنس أحد أندية الممتاز ب، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد الذي ينطلق 8 أغسطس المقبل.

وافتتح سيراميكا مبارياته الودية باكتساح فريق الشمس بثمانية أهداف مقابل هدفين، وفاز على الشنوانى بثلاثية نظيفة، والتعادل السلبى مع راية، ويبحث الفريق حاليا عن مباريات ودية أخرى.

ونجح مسئولو نادى سيراميكا فى التوصل لاتفاق مع إدارة بيراميدز لضم الجنوب أفريقي فخري لاكاي خلال بكل نهائي خلال الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

واستعار سيراميكا فخرى لاكاى الموسم الماضى وقدم أداء مميزا رفقة الفريق، الأمر الذى جعل على ماهر المدير الفني لسيراميكا يطالب بضم الجنوب أفريقي على سبيل الشراء النهائي.

ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد مع محمد مغربى مدافع الاتحاد السكندرى، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح قادمين من النادى الأهلى، بجانب محمد طارق حارس المرمى، وكريم نيدفيد من الأهلى وعمرو السولية لاعب الأهلي، وأخيرا الجنوب أفريقي فخري لاكاي.