شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انطلاق دوري الكرة النسائية فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة ولجنة المسابقات أول سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق مسابقة دوري الكرة النسائية للموسم الجديد بدلاً من 22 أغسطس، كما كان مقترحاً.

ويشهد دوري الكرة النسائية للموسم الجديد مشاركة 17 ناديا، هى الأهلي والزمالك ووادي دجلة والمقاولون العرب والطيران وانبي والبنك الأهلي وزد وبالم هيلز ومسار واس أي كاي إف سي ورع ومودرن سبورت واتحاد بسيون وبيراميدز والمصري والجونة.

وأجريت قرعة دورى الكرة النسائية بقاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات ومصطفى عيسى ومجدى الشيخ عضوى اللجنة وناصر فراج مدير اللجنة وعدد من مندوبى الأندية وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول.

البنك الأهلى مع رع

الأهلى مع الطيران

الجونة مع انبى

المصرى مع اتحاد بسيون

مودرن سبورت مع مسار

الزمالك مع بالم هيلز

وادى دجلة مع المقاولون

زد مع بيراميدز

اى اس كا باى

كما أسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك للأهلي في الجولة الـ 12 والجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وفتحت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ملف الاستعداد للموسم الجديد، عن طريق دراسة تغيير بعض البنود فى دورى الكرة النسائية للموسم الجديد 2025 -2026 وعلى رأسها بند الانسحاب من المباريات خاصة بعد أن شهد الموسم المنقضى انسحاب عدد من الفرق خلال المباريات، مما تسبب فى حالة من العشوائية والاستياء بسبب المسابقة وعدم تكافؤ الفرص فى الانسحابات المتكررة من بعض الفرق.

كما تم الاستماع خلال الفترة الماضية لعدد من شكاوى بعض الأندية وتعليقاتهم على دورى الكرة النسائية والمشاكل التى واجهتهم والعمل على تلافيها فى الموسم الجديد.

وتوج فريق مسار بلقب دوري الكرة النسائية للموسم الماضي، بينما فاز فريق الأهلي بلقب كأس مصر على حساب وادي دجلة.