شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة الأولمبي يواجه الكويت فى البطولة العربية بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة منتخب الكويت اليوم، الأحد، في ثانى مواجهات البطولة العربية للمنتخبات رجال رقم 26، المقامة بالبحرين في الفترة من 25 يوليو إلى 2 أغسطس 2025.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كلا من، أحمد مهيب، إبراهيم هشام، محمد خيري، مؤمن خيري، محمد ياسر، محمد أشرف، عمر طلعت، عبدالرحمن خالد، مازن العزازي، أحمد ياسر، علي حجازي، وحازم المشد.

ويرأس البعثة في البحرين، أيمن علي عودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي، أحمد مرعي مديرًا فنيًا، أحمد الجزار مدربًا عامًا، الدكتور وليد الخراط إداريًا، الدكتور محمود علاء الدين للعلاج الطبيعي، محمد عيسى مدلكًا، مروان فتيحة حكمًا مرافقًا.

تُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد ويتم ترتيب المنتخبات وفقًا لعدد النقاط.

يشارك في البطولة 7 منتخبات هم، مصر، الإمارات، الكويت، قطر، تونس، الجزائر، البحرين.

من ناحية أخرى تشارك مصر ببطولة لافروباسكت، المقامة خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل.

تضم قائمة منتخب مصر في البطولة كل من، عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد، ⁠نورهان فؤاد، ⁠تمارا نادر، ⁠رنيم الجداوي، ⁠هالة الشعراوي، ⁠خديجة عثمان.

ويرأس البعثة طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات كل من، جوليان مارتينيز مديرًا فنيًا، أحمد جمعة مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، ألاء مصطفى علي إدارية، سارة محمد الطرباني طبيبة، محمد جابر إحصائي، أداء، أكرم السبكي مدرب أحمال.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم رفقته كل من، كوت ديفوار وأنجولا.