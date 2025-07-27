شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2009 يواصل معسكره المفتوح استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواصل المنتخب الوطنى تحت 16 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف تدريباته اليوم خلال معسكره المفتوح، بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار تحضيراته للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا التي تنطلق أوائل نوفمبر المقبل والمؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا تحت 17 عامًا 2026.

اختار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسين عبد اللطيف 74 لاعبًا للمعسكر على مرحلتين.. المرحلة الأولى بدأت أمس السبت وتستمر حتى غد الإثنين، وتضم 36 لاعبًا جديدًا، منهم 4 حراس مرمى سيشاهدهم الجهاز الفني لأول مرة، وذلك للوقوف على قدراتهم الفنية والبدنية، والاستعانة بمن يصلح منهم للانضمام للقوام الأساسى.

وتبدأ المرحلة الثانية من الثلاثاء حتى الخميس المقبل وتضم 38 لاعبًا من الهيكل العام للمنتخب بهدف مراجعة التعليمات الفنية لهم استعدادًا للمرحلة المقبلة التي ستشهد تصفية العدد حتى الوصول للهيكل الأساسى للمنتخب.

المعسكر يقام تحت هدف توسيع قاعدة الاختيار ومنح الفرصة للجميع لإثبات جدارتهم بارتداء تيشيرت المنتخب، ويأتي بعد أيام قليلة على انتهاء معسكر مشابه ضم 40 لاعبًا ممن ينشطون في أندية خارج مصر وهى سابقة جديدة أثمرت ظهور 4 عناصر جديدة أثبتت جدارتها بالدفاع عن ألوان المنتخب خلال الفترة القادمة مع إمكانية منح فرص أخرى للمزيد من المواهب.

من ناحية أخرى، يخوض منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، بقيادة أحمد الكاس، منافسات كأس العالم في قطر نوفمبر المقبل بعد تأهل الفراعنة من خلال بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

وكشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن جدول مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر نوفمبر المقبل كالتالي:

4 نوفمبر 2025: مصر وهايتي

7 نوفمبر 2025: مصر وفنزويلا

10 نوفمبر 2025: مصر وإنجلترا