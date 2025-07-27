شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة مسابقات الناشئين لأندية القسم الثانى (أ) اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يُجري اتحاد الكرة اليوم الأحد، قرعة مسابقات المراحل السنية لمواليد 2005 و2007 و2009 و2011 لأندية القسم الثانى أ بمقر الاتحاد بالجزيرة.

وطالب اتحاد الكرة الأندية بإرسال مندوبيها لحضور القرعة، مع تحديد الملعب الذى يقام له مباريات كل فريق والزى الأصلى والاحتياطى للفريق وصورة من إيصال سداد قيمة الاشتراك في كل مسابقة.

على صعيد مختلف، قررت رابطة الأندية المحترفة انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، يوم 8 أغسطس المقبل بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفنى للمنتخب، وعقب اجتماعها الأخير مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدورى الممتاز.

وأعلنت رابطة الأندية انتهاء الدورى المصرى في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه الرابطة فى الوفاء بتعهدها بإنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد سنوات من الارتباك والتأجيلات التى أثرت على انتظام جدول المسابقة.

وجاء تقديم موعد انطلاق الدورى لينطلق 8 أغسطس بدلا من 15 من نفس الشهر، حتى يخوض اللاعبون 3 أو 4 جولات مع أنديتهم قبل معسكر المنتخب الوطنى الأول في شهر سبتمبر المقبل لاستئناف مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك لتنتهى المسابقة قبل كأس العالم بفترة كافية، حتى يتمكن المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم من إقامة معسكره استعدادا للبطولة بوقت مناسب في إطار سعى اتحاد الكرة والرابطة لتوفير كل سبل الراحة والنجاح للمنتخب.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وسيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري.