شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال منافسات بطولة العالم للسلاح بفردي المبارزة وانطلاق فرق سيدات الشيش والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم، الأحد، منافسات بطولة العالم للسلاح المقامة في جورجيا، بإقامة الأدوار النهائية لمنافستي فردي الرجال لسلاح سيف المبارزة وفردي السيدات لسلاح السيف، إلى جانب انطلاق منافسات الفرق في سلاح الشيش للسيدات وسلاح السيف للرجال حتى دور الـ16.

أما غدٍ الإثنين 28 يوليو فتُقام الأدوار النهائية لمنافستي فرق سلاح الشيش للسيدات وسلاح السيف للرجال من دور الـ16 وحتى التتويج بالميداليات.

وتُستكمل المنافسات الثلاثاء 29 يوليو بإقامة الأدوار التمهيدية حتى دور الـ16 لمنافستي فرق سيف المبارزة للرجال وسلاح السيف للسيدات على أن تُختتم البطولة يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو، بإقامة الأدوار النهائية للمنافستين وتتويج الفرق الفائزة بالميداليات، يعقبها حفل الختام الرسمي للبطولة.

ويمثل منتخب مصر فى سلاح الشيش كل من محمد حمزة، عبدالرحمن طلبة، عبدالرحمن حفور، سيف الغايش على صعيد الرجال، فيما يمثل السيدات كل من نهى هاني، سارة حسني، ملك حمزة، جنى إيهاب.

أما منتخب سلاح السيف فيتكون من زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، أحمد هشام على صعيد الرجال، بينما يتكون فريق السيدات من ندى حافظ، العنود حجازي، نجوى نوفل، ريناد الدكش.

وعلى صعيد سيف المبارزة، فيمثل منتخب الرجال كل من محمد السيد، محمود السيد، محمد ياسين، محمود محسن، فيما يمثل فريق السيدات كل من ناردين إيهاب، آية حسين، فرح محفوظ، لولوة سليمان.