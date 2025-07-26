دورة كيتزبوهيل: بوبليك يواصل تألقه ويحرز لقبه الثاني في أسبوعين

الرياص - اسماء السيد - باريس : واصل الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، المصنّف 30 عالميا، تألقه باحرازه لقبه الثاني في أسبوعين وذلك بفوزه بدورة كيتزبوهيل النمسوية لكرة المضرب (250 نقطة) على الملاعب الترابية السبت.

وتغلب بوبليك، الذي كان توّج بلقب دورة غشتاد السويسرية (250 نقطة) حيث احرز باكوره ألقابه على الملاعب الترابية الاسبوع الماضي، في المباراة النهائية على الفرنسي آرثر كازو (100) بنتيجة 6 4 و6 3.

وحقق بوبليك لقبه الثالث هذا الموسم بعد فوزه في حزيران/يونيو بدورة هاله العشبية (500 نقطة) للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2022، والسابع في مسيرته.

وفي حين خاض الكازاخستاني النهائي الرابع عشر في مسيرته وهو في الـ 28 من عمره، لعب كازو ابن الـ 22 عاما أول نهائي له في مسيرته.

التقى اللاعبان مجددا بعد أسبوع من نصف نهائي دورة غشتاد، حين كان الفوز من نصيب بوبليك بنتيجة 6 1 و7 5.

في منتجع كيتزبوهيل النمسوي للتزلج، كان ارسال بوبليك ضعيفا في بداية المباراة (أربعة أخطاء مزدوجة)، واضطر لإنقاذ ثلاث نقاط لكسر إرساله بفضل ضربتين ساقطتين وإرسال ساحق.

وحصل بوبليك، بعدما تقدمه 4 3، على أول ثلاث نقاط لكسر إرسال كازو، لكن الأخير احبط محاولات منافسه.

كسر بوبليك إرسال الفرنسي في النهاية ليحسم المجموعة الأولى لصالحه 6 4.