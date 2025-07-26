الارشيف / اخبار الرياضه

ميلود حمدى: لا أعذار وجماهيرنا تمتلك كرات دم صفراء وأدرك صعوبة الموقف

القاهرة - سامية سيد - أكد الجزائري ميلود حمدي المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أنه يدرك صعوبة مهمته مع الدراويش، خاصة في ظل إيقاف القيد وعدم التعاقد مع صفقات حتى يناير المقبل، وأطالب الجماهير بدعم الفريق.

وقال ميلود حمدي، خلال تصريحات للموقع الرسمي للإسماعيلي: "تلقيت العديد من العروض بعد موسمي الناجح مع يانج أفريكانز إلا أنني فضلت خوض التجربة مع الإسماعيلي أحد أعرق الأندية في مصر وأفريقيا وأعلم ما يمر به النادي من أزمات ولكني أسعى بكل قوة لأن تكون التجربة ناجحة، خاصة أن النادي كبير قي مصر ووكيل أعمالي مصري وكشف لي كل شيء عن النادي".

وأضاف: "سأحاول أن أفعل مع كل اللاعبين الموجودين أفضل شيء، ولا توجد لدي أعذار لأني أعرف الوضع قبل القدوم للإسماعيلي، وأعمل بجد مع هؤلاء اللاعبين، وهناك أشياء كثيرة تتغير بالتدريب، ومهمته أن أصل لأفضل 11 لاعبا يكونون في تشكيل الفريق قبل 8 أغسطس القادم".

