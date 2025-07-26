شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتوجه إلى تونس "العاصمة" استعدادا لمواجهة الترجى الودية والان مع تفاصيل الخبر

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري من مدينة سوسة التونسية التي تستضيف معسكر إعداد الفريق، إلى العاصمة تونس، وذلك استعداداً لمواجهة الترجي الودية التي تجمع الفريقين غدا الأحد، استعداداً للموسم المقبل.

وكان المصري قد خاض مباراتين وديتين أمام، الصفاقسي، ثم النجم الساحلي في معسكر تونس، حيث تعادل الفريق البورسعيدي في اللقاء الأول بهدف لمثله، ثم خسر فى الودية الثانية أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، واعتمد الكوكي فى كلتا المباراتين على اللعب بتشكيلين مختلفين فى الشوطين الأول والثاني، وذلك لمنح جميع اللاعبين فرصة الظهور وإثبات الذات.

ويبحث مجلس المصري تعيين رئيس جديد للجنة التخطيط بالنادي، وذلك بعد وفاة الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط السابق، والذي ودع عالمنا الأربعاء قبل الماضي عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

من ناحية أخرى، يسابق مسئولو النادي المصري الزمن لإنهاء ملف الصفقات الصيفية، وذلك قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري، والذي يغلق أبوابه فى السادس من أغسطس المقبل، وذلك لدعم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.

كما يعمل مسئولو المصري لحسم ملف التدعيمات تمهيدا لقيد اللاعبين الجدد بالقائمة الأفريقية للفريق في أغسطس المقبل، استعدادا للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان المصري قد نجح فى ضم صفقتين؛ هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.