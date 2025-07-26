شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لحل أزمة تيدى أوكو مع الزمالك.. واتفاقية ثلاثية ترجح كفة القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الساعات الجارية تحركات مكثفة من أجل إعادة المفاوضات بين نادي الزمالك والفرنسي الإيفواري تيدي أوكو، لاعب لوزيرن السويسري، لحل الأزمة التي تسببت في تعطل انضمامه للفريق الأبيض، رغم خضوعه للكشف الطبي ونجاحه في اجتيازه بنجاح.

وكشف مصدر مطلع أن اللاعب أجرى اتصالات بناديه السويسري في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة، بعد تراجعه المفاجئ عن إتمام التعاقد مع الزمالك، إلا أن إدارة لوزيرن أبلغت اللاعب بأن مصيره أصبح في يد النادي المصري، بعد توقيع اتفاقية ثلاثية مُلزمة بين الأطراف الثلاثة، والتي تمنح الزمالك الحق الكامل في تحديد مستقبله.

ويواصل مسؤولو الزمالك، بالتنسيق مع اللاعب وممثليه، مساعيهم لإتمام التعاقد بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، وتوقيع العقود الرسمية مع اللاعب، أو تحقيق أكبر استفادة فى حالة اصرار اللاعب على عدم التوقيع.

وتسعى إدارة الزمالك لإنهاء الصفقة بصورة قانونية تضمن حقوق النادي، خاصة بعد الالتزام بكافة البنود المتفق عليها في العقود، مع استمرار الجهاز الفني في متابعة تطورات الملف تمهيدًا لحسم موقف اللاعب بشكل نهائي قبل انطلاق الموسم الجديد.

يواصل نادي الزمالك تحركاته القوية فى سوق الانتقالات الصيفية، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، ومن المنتظر أن يُعلن خلال الساعات القليلة المقبلة عن ثلاث صفقات جديدة. وأنهى نادى الزمالك الاتفاق مع ثلاثة لاعبين جدد لتدعيم خطوط الفريق، بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الذي طالب بضرورة حسم عدد من الصفقات في أسرع وقت لتوفير أكبر قدر من الانسجام قبل بداية الموسم.

خلال ساعات.. الزمالك يُعلن 3 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق

وجاءت أولى الصفقات بضم أحمد ربيع لاعب خط وسط نادي البنك الأهلي، وأنهى اللاعب كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله إلى الزمالك، وخضع للكشف الطبي الذي اجتازه بنجاح، ليصبح جاهزًا للانضمام الرسمي والتواجد في التدريبات الجماعية.

كما تعاقد الزمالك مع محمد إسماعيل، مدافع فريق زد، الذي غادر معسكر فريقه خلال الساعات الماضية للانتهاء من إجراءات انتقاله إلى القلعة البيضاء، حيث يُعد اللاعب أحد أبرز مدافعي الدوري الموسم الماضي، ويملك قدرات بدنية وفنية تؤهله لحجز مكان في التشكيلة الأساسية.

أما الصفقة الثالثة فهي التعاقد مع عبد الحميد معالي، لاعب اتحاد طنجة، الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، ويتمتع بمهارات هجومية وسرعة كبيرة، ويُنتظر أن يمثل إضافة قوية للفريق، خاصة مع النقص العددي في هذا المركز بعد رحيل عدد من اللاعبين.

ويسعى الزمالك لإعادة بناء الفريق من جديد تحت قيادة مديره الفني الجديد، مستهدفًا المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقات الثلاث عبر المنصات الإعلامية للنادى.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة شاملة لإعادة الزمالك إلى منصات التتويج، وسط دعم كبير من مجلس الإدارة، وتفاؤل واضح داخل أروقة النادي بعودة الفريق إلى سابق تألقه.