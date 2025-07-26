شكرا لقرائتكم خبر عن الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى يستضيف تدريبات الزمالك بعد معسكر العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، إقامة التدريبات على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بداية من يوم الإثنين المقبل.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدا الأحد بعد ختام معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية، ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل، في إطار إعداد الفريق للموسم الجديد.

وكان الفريق قد خاض ثلاث وديات في معسكره المغلق، فاز على رع ودياً بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة بالأمس.

وأشاد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، بلاعبي الفريق الأبيض في ختام المعسكر التدريبي الذي أُقيم بالعاصمة الإدارية. وقال مدير الكرة، في تصريحات للمركز الإعلامي: "لاعبو الزمالك رجال أوفياء ومخلصون جدًّا لناديهم، ولم يخرج أي لاعب عن النص طوال فترة المعسكر، وكانوا الأكثر التزامًا وانضباطًا، وأوجّه الشكر لهم". وأوضح عبد الناصر محمد أن الفريق استفاد من المعسكر بصورة كبيرة، وحقق الأهداف المطلوبة منه قبل انطلاق الموسم الجديد. وأوضح عبد الناصر محمد أن الفريق استفاد من المعسكر بصورة كبيرة، وحقق الأهداف المطلوبة منه قبل انطلاق الموسم الجديد.

عبد الناصر محمد: لاعبو الزمالك رجال أوفياء ومخلصون جدا لناديهم