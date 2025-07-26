شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 26 - 7 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 26 - 7 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها انتقال وسام أبو على رسميا إلى كولومبوس الأمريكى، وتأكد بقاء حسام عبد المجيد فى الزمالك بعد فشل احترافه خارجيا.

الأهلي يعلن إعارة يوسف عبد الحفيظ إلى فاركو لمدة موسم

وافق النادي الأهلي على انتقال يوسف عبد الحفيظ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي فاركو لمدة عام على سبيل الإعارة.

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز وديا على مضيفه قاسم باشا التركي بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي في إطار معسكر الإعداد الخارجي، وكان بيراميدز قد حل ضيفا على قاسم باشا، على ملعب تدريب النادي التركي في مدينة اسطنبول في ثاني المباريات الودية في معسكر الإعداد الخارجي.

وافق النادي الأهلي على بيع وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية.

اختتم فريق الزمالك معسكره المغلق فى العاصمة الإدارية الجديدة بمحاضرة فنية ألقاها المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا على اللاعبين ظهر اليوم، السبت، داخل فندق الإقامة.

أعلن نادي البنك الأهلي، في بيان رسمي، تفاصيل استضافة ناشئ القطار حسن أحمد حسن ناشئ المنيا، والذى أصبح حديث مواقع السوشيال ميديا فى الساعات الأخيرة، بعد انتشار قصته، حيث يسافر اللاعب من المنيا إلى القاهرة للتدريب بنادي البنك الأهلي بشكل يومي، وهو ما أثار إعجاب المتابعين مطالبين البنك الأهلي بتوفير إقامة للاعب.

وقع عرفات مسعد، لاعب عزام التنزاني، عقود انتقاله إلى إنبى لمدة 3 مواسم، في إطار خطة النادي البترولى لتدعيم صفوفه بعناصر هجومية قوية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

استقر حسام عبد المجيد ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على البقاء داخل صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بعد فشل مفاوضاته بشأن الاحتراف الخارجي.

تشهد أزمة أحمد فتوح ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، حالة من الجدل داخل القلعة البيضاء، بعد ظهوره مؤخرًا فى إحدى السهرات بالساحل الشمالي، رغم غيابه عن معسكر الفريق بداعي وجود ظرف عائلي طارئ.