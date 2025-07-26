شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب المناطق لتشكيل منتخب مصر مواليد 2011 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى جميع المناطق والفروع، لإرسال أسماء اللاعبين المميزين مواليد 2011 لتشكيل منتخب مصر مواليد 2011 استعدادا للارتباطات المقبلة.

وعرضت اللجنة الفنية باتحاد الكرة على هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد الرؤية المستقبلية لمشروع الكشف عن المواهب في كل أنحاء الجمهورية، لتكوين منتخب وطني للناشئين مواليد 2011 (13 و14 سنة)، ويأتي ذلك تمشيا مع مشروع الكشف عن المواهب في هذه المرحلة السنية، الذى يتبناه الاتحاد الدولي للعبة.

من ناحية أخرى، يخوض منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، بقيادة أحمد الكاس، منافسات كأس العالم في قطر نوفمبر المقبل بعد تأهل الفراعنة من خلال بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

وكشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن جدول مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر نوفمبر المقبل كالتالي:

4 نوفمبر 2025: مصر وهايتي

7 نوفمبر 2025: مصر وفنزويلا

10 نوفمبر 2025: مصر وإنجلترا

من ناحية أخرى، فضّل الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، عدم ضم بديل لرامي عادل مدرب المنتخب السابق، والذى رحل عن الجهاز الفني مؤخرا بناء على طلب الكاس.

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) يفيد بضرورة قصر قائمة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة (مواليد 2008) على 21 لاعبًا فقط، وذلك للمشاركة فى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

يأتى هذا الإخطار ليضع الجهاز الفنى للمنتخب، بقيادة المدير الفنى أحمد الكاس، أمام تحدٍ كبير فى تصفية القائمة الحالية التى تضم 33 لاعبًا.