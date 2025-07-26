شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل الاحتراف الخارجى.. الزمالك يتحرك لترضية حسام عبد المجيد ماليا والان مع تفاصيل الخبر

يعقد جون إدوارد، المدير الرياضي لنادى الزمالك جلسة مع حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم، وستكون بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل حسم ملف تعديل وتمديد عقد اللاعب، بعد أن أغلق ملف الاحتراف الخارجي بسبب ضعف العروض المالية المقدمة للنادي.

ويعتزم إدوارد تقديم عقد جديد للاعب من الفئة الأولى، في إطار سعي الإدارة لترضية اللاعب مالياً تقديرًا لما يقدمه من مستوى مميز مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، وكونه أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا.

ويمتد عقد حسام عبد المجيد الحالي مع نادي الزمالك حتى نهاية موسم 2027، ويتقاضى فيه مليون ونصف جنيه سنويًا، وهو ما ترى الإدارة أنه لا يتناسب مع المستوى الذي ظهر به اللاعب وتطوره الملحوظ منذ تصعيده للفريق الأول، وتهدف إدارة الزمالك إلى تعديل القيمة المالية للعقد، بما يتماشى مع تصنيف الفئة الأولى داخل الفريق، لضمان استقرار اللاعب نفسيًا وفنيًا.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة مجلس الإدارة لتفادي أزمات العقود التي أثرت سلبًا على الفريق في المواسم الماضية، وخاصة في ملف التجديد للاعبين الأساسيين قبل دخولهم الفترة الحرة من العقود، وتسعى الإدارة للحفاظ على العناصر الأساسية وتوفير بيئة استقرار تساعد على تحقيق أهداف النادي الفنية في الموسم المقبل، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة حسم بنود العقد الجديد، في ظل وجود رغبة متبادلة من الطرفين لاستمرار التعاون في المرحلة المقبلة.