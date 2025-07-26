شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئ قطار المنيا: بسافر 5 ساعات.. ومحمد صلاح مثلي الأعلى وبحب إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

تواصل ”الخليج 365” مع الناشئ حسن أحمد حسن، لاعب فريق 2012 بنادي البنك الأهلي، والذي أصبح حديث مواقع السوشيال ميديا فى الساعات الأخيرة، بعد انتشار قصته، حيث يسافر من المنيا إلى القاهرة للتدريب بنادي البنك الأهلي بشكل يومي، وهو ما أثار إعجاب المتابعين مطالبين البنك الأهلي بتوفير إقامة له.

وكشف اللاعب عن معاناته مع السفر للتدرب مع البنك الأهلي، مضيفاً أن ناديه الحالي منحه سكناً مناسباً، وفر عليه الكثير من المشقة.

وكشف اللاعب الصاعد حسن أحمد حسن في تصريحات خاصة، أنه أهلاوي ويحب إمام عاشور، مضيفاً أن النجم المصري محمد صلاح هو مثله الأعلى، ويتمنى اللعب للريال مدريد.

وأعادت قصة ناشئ المنيا كواليس قصة النجم المصري والعالمي محمد صلاح الذي بدأ مشواره بقطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، وكان مضطراً فى بداية مشواره للسفر يومياً من الغربية إلى القاهرة للتدريب فى قطاع الناشئين بالنادي، قبل أن يخوض مسيرته الاحترافية المميزة مع نادي ليفربول الإنجليزي ويحطم الأرقام القياسية.

في استجابة سريعة، أعلن اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه قرر استضافة ناشئ النادي حسن أحمد حسن، المغترب من المنيا، بمقر النادي بالقاهرة، وذلك بعد انتشار قصة اللاعب عبر السوشيال ميديا.

وقال أشرف نصار، فى تصريحاته، وجهت مدير قطاع الناشئين بالنادي للتواصل مع أسرة اللاعب الناشئ، وسيتم استضافته بالنادي خلال الساعات المقبلة، وهذه العناصر نهتم بها وندعمها وسأقابل اللاعب بنفسي بعد وصوله إلى النادي.

