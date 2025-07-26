شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأولمبي يهزم قطر في أولى مبارياته بالبطولة العربية للسلة بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

حقق منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة، فوزه الأول على نظيره القطري اليوم السبت، في مستهل مشواره بالبطولة العربية للمنتخبات رجال رقم 26، المقامة في البحرين في الفترة من 25 يوليو إلى 2 أغسطس 2025.

وتمكن منتخب مصر من حسم المباراة لصالحه بنتيجة 90-69 وجاءت نتائج الفترات على النحو التالي:

31-18

57-31

69-43

90-69

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره الكويتي غدًا الأحد في ثاني المواجهات بالبطولة العربية في تمام الرابعة عصرًا.

تضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كل من، أحمد مهيب، إبراهيم هشام، محمد خيري، مؤمن خيري، محمد ياسر، محمد أشرف، عمر طلعت، عبدالرحمن خالد، مازن العزازي، أحمد ياسر، علي حجازي،

حازم المشد.

ويرأس البعثة في البحرين، الكابتن أيمن علي عودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي، الكابتن أحمد مرعي مديرًا فنيًا، الكابتن أحمد الجزار مدربًا عامًا، الدكتور وليد الخراط إداريًا، الدكتور محمود علاء الدين للعلاج الطبيعي، الكابتن محمد عيسى مدلكًا، كابتن مروان فتيحة حكمًا مرافقًا.

تُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد ويتم ترتيب المنتخبات وفقًا لعدد النقاط.

يشارك في البطولة 7 منتخبات هم، مصر، الإمارات، الكويت، قطر، تونس، الجزائر، البحرين.