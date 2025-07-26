شكرا لقرائتكم خبر عن عرض كويتى لضم ناصر ناصر من الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

دخل ناصر ناصر لاعب وسط الاتحاد السكندري اهتمامات أحد الأندية الكويتية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وحاول معرفة موقف اللاعب مع زعيم الثغر في الميركاتو الحالي.

وعلم ”الخليج 365” أن النادي الكويتي استفسر عن موقف ناصر مع الاتحاد ومصيره، قبل أن يعلم أن النادي مستمر مع زعيم الثغر عقب تجديد عقده لمدة موسمين.

ونجح نادي الاتحاد السكندري في تجديد عقد ناصر لمدة موسمين، بعدما كان ينتهي عقده بنهاية الموسم الماضي، ونجح في تمديد عقد اللاعب لينتهي في 2027.

وفي ذات السياق، توصل مسئولو نادي الاتحاد السكندري لاتفاق على فسخ عقد الغاني مورو ساليفو، بعد الأزمة التي حدثت بين الطرفين بسبب مستحقات اللاعب، وعقب موافقة أحمد سامي المدير الفني للفريق.

واتفق ساليفو مع الاتحاد على فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين مقابل الحصول على جزء من مستحقاته مع التنازل عن قيمة عقده في الموسم الجديد ، وأصبح ساليفو لاعبا حراً ومن حقه تقرير مصيره في الميركاتو الصيفي الحالي وقبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وقدم الغانى مورو ساليفو شكوى ثانية ينذر فيها إدارة زعيم الثغر بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضى، كما طالب بالحصول على قيمة عقده عن الموسم الجديد، وهو الموسم الأخير في عقده مع الفريق السكندري.

وطلب ساليفو في شكواه الحصول على مستحقاته المالية والبالغة 392 ألف دولار، عبارة عن 132 ألف دولار عن الموسم الماضي و160 ألف دولار عن الموسم المقبل، بخلاف التعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وكان الغاني مورو ساليفو قد أمهل الاتحاد السكندري أسبوعا قبل تقديم شكواه الأولى إلى الفيفا لفسخ عقده مع النادي، في ظل عدم الحصول على قيمة مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 132 ألف دولار عن الموسم الماضي.