غزل المحلة يعسكر فى القاهرة استعدادا للدورى ويخوض ثلاث مواجهات ودية

القاهرة - سامية سيد - دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة اليوم معسكرًا مغلقًا في القاهرة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

ويستهدف الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال، رفع الحالة البدنية والفنية للاعبين، وتحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة والقدامى، حيث من المقرر أن يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية خلال فترة المعسكر، يتم من خلالها تجربة عدد من اللاعبين وتقييم الأداء الجماعي.

سوف يلتقي غزل المحلة مع أورانج غداً الأحد، ويوم الثلاثاء مع المصرية للاتصالات "وى"، ويوم الخميس مع الزمالك.

وتمكن‎ مسئولو غزل المحلة من التعاقد مع 8 لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل، في ظل المنافسة القوية لأندية الدورى المصرى الممتاز.

‎جاء اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بعد موافقة علاء عبد العال، كالآتي: أحمد العش لاعب البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، ويوسف العزب لاعب خط وسط المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، أحمد حامد شوشة مدافع فريق الجونة لمدة 3 مواسم، محمد إسلام أرموشه لاعب خط وسط المريخ البورسعيدي لمدة 4 مواسم.