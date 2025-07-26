جائزة بلجيكا الكبرى: نوريس الأسرع في التجارب التأهيلية

الرياص - اسماء السيد - سبا فرانكورشان (بلجيكا) : حقق سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس السبت أسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية لسباق جائزة بلجيكا الكبرى، الجولة الثالثة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، متقدما على زميله الأسترالي أوسكار بياستري.

وسجل نوريس على حلبة سبا فرانكورشان وقتا قدره 1:40.562 دقيقة بفارق 0.085 ثانية عن زميله بياستري، فيما حقق سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو ثالث أسرع توقيت (1:40.900 د.).

وهي المرة الرابعة هذا الموسم ينطلق فيها نوريس من المركز الأول في سباق الأحد والـ 13 في مسيرته، في حين حقق فريقه ماكلارين هذا الانجاز في بلجيكا للمرة الاولى منذ العام 2012، والـ 68 في مسيرته.

وواصل نوريس الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب السائقين متأخرا بفارق 9 نقاط عن بياستري المتصدر (241 مقابل 232)، تألقه في الفترة الاخيرة حيث فاز بالسباقين الأخيرين في النمسا وبريطانيا، وسيخوض سباق الاحد كأبرز المرشحين لاحتلال المركز الأول.

قال نوريس "كنت واثقا من نفسي، لذا من الرائع أن أكون في المركز الأول".