طواف فرنسا: الأسترالي غروفز يحرز المرحلة العشرين وبوغاتشار يدنو من التتويج

الرياص - اسماء السيد - بونتارلييه (فرنسا) : حقق الدراج الاسترالي كايدن غروفز أسرع توقيت في المرحلة العشرين ما قبل الأخيرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية السبت على الطرق المبللة في بونتارلييه بعدما قاد الصدارة بمفرده طوال 16 كيلومترا، فيما احتفظ السلوفيني تادي بوغاتشار بالقميص الأصفر واقترب من لقبه الثاني تواليا والرابع في مسيرته.

ومنح غروفز البالغ 26 عاما فريقه ألبيسين انتصاره الثالث في النسخة 112 من الطواف الفرنسي بعد انتصاري البلجيكي ياسبر فيليبسن في المرحلة الأولى والهولندي ماتيو فان در بول في الثانية، قبل أن يضطرا للانسحاب لاحقا.

وكان فيليبسن انسحب في المرحلة الثالثة بسبب تعرضه لحادث تصادم عنيف أدى إلى سقوطه، فيما عاند الحظ فان در بول قبل المرحلة السادسة عشرة بين مونبلييه ومون فنتو بسبب إصابته بالتهاب رئوي.

وبات غروفز الدراج الرقم 114 الذي يحرز أسرع توقيت في احدى مراحل السباقات الثلاثة الكبيرة، بعدما سبق له الفوز بـ 7 مراحل في طواف فويلتا الإسباني ومرحلتين في طواف جيرو الإيطالي، وجميعها بعد تسارع خارق.

في المقابل، عشية الوصول إلى باريس حيث سيسدل الستار على المنافسات مع نهاية المرحلة 21، حافظ بوغاتشار (فريق الإمارات) حامل اللقب على القميص الأصفر التي تمنح لمتصدر الترتيب العام متقدما بفارق 4.24 دقائق عن الدنماركي يوناس فينغيغارد.

ووصل الثنائي الذي تأثر بهطول الأمطار متأخرا بفارق أكثر من 7 دقائق عن غروفز.

قال غروفز بعد انسحاب فيليبسن وفان دير بول "لقد منحاني فرصة مجانية في الأيام الأخيرة. سأستمتع بهذا الفوز واحتفل مع فريقي وأستمتع بالبطولة غدا".

واجتاز 158 دراجا فقط التلال المتموجة عند سفح جبال جورا (184.2 كلم)، وبدا الكثير منهم منهكا بعد السباق السريع في جبال الألب.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة العشرين:

1 الأسترالي كايدن غروفز 4:06.09 ساعات

2 الهولندي فرانك فان دن بروك بفارق 54 ثانية

3 الهولندي باسكال إينكهورن بفارق 59 ثانية

4 الإيطالي سيموني فيلاسكو بفارق 1.04 دقيقة

5 الفرنسي رومان غريغوار الفارق ذاته

الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1 السلوفيني تادي بوغاتشار 73:54.59 ساعة

2 الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 4.24 دقائق

3 الألماني فلوريان ليبوفيتس بفارق 11.09 د

4 البريطاني أوسكار أونلي بفارق 12.12 د