تدشين المقر الإقليمي للفيفا في الرباط بحضور إنفانتينو وموتسيبي ولقجع

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: جرى، السبت، بمركب محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا المجاورة للرباط تدشين المقر الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في إفريقيا، وذلك بحضور كل من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ وباتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم؛ وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وسيصير مكتب الرباط رابع مكتب إقليمي لـ(الفيفا)، ويأتي لينضاف إلى ثلاثة مكاتب أخرى، في باريس وميامي وجاكرتا.

ويدخل افتتاح هذا المقر الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في إفريقيا في إطار رؤية هذا الأخير، الرامية إلى تعزيز حضورها الميداني في المناطق ذات الأولوية التنموية، ومواكبة مختلف المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير كرة القدم في القارة الإفريقية.

وأكد لقجع، خلال كلمته بهذه المناسبة، أن المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، تظل أرضًا للسلام والتسامح والانفتاح، ومركزًا رائدًا لاحتضان التظاهرات الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن المقر الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم يأتي تتويجًا للمكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب على الصعيدين الإفريقي والدولي في مجال كرة القدم.



إنفانتينو وموتسيبي ولقجع في افتتاح المقر الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في إفريقيا بالمغرب

وأضاف لقجع أن هذا المقر، الذي يحتضنه مركب محمد السادس لكرة القدم، يجسد الشراكة المتينة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، كما يعكس التزام المملكة بمواكبة أنشطتها.

من جهته، أعرب موتسيبي عن سعادته الكبيرة بافتتاح هذا المقر بالمغرب، مشيدًا بدور لقجع وشخصيته القيادية، ومؤكدًا أن المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، أثبتت جدارتها في تنظيم العديد من التظاهرات القارية والدولية بنجاح كبير.

ووصف إنفانتينو يوم التدشين بالعيد الكروي، لا سيما وأنه يتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى السادسة والعشرين لجلوس الملك محمد السادس على العرش.

وشدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن المكتب الإقليمي بالمغرب سيكون نقطة وصل هامة لخدمة 54 اتحادًا كرويًا إفريقيًا، على أمل أن تكون المملكة قطبا هاما لكرة القدم العالمية، خصوصًا في ظل الاستحقاقات الكبرى المقبلة، وفي مقدمتها كاس العالم لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة على مدى الخمس سنوات المقبلة، وكأس العالم 2030، بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا.

