عبد الناصر محمد: لاعبو الزمالك رجال أوفياء ومخلصون جدا لناديهم

القاهرة - سامية سيد - أشاد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، بلاعبي الفريق الأبيض في ختام المعسكر التدريبي الذي أُقيم بالعاصمة الإدارية.

وقال مدير الكرة، في تصريحات للمركز الإعلامي: "لاعبو الزمالك رجال أوفياء ومخلصون جدًّا لناديهم، ولم يخرج أي لاعب عن النص طوال فترة المعسكر، وكانوا الأكثر التزامًا وانضباطًا، وأوجّه الشكر لهم".

وأوضح عبد الناصر محمد أن الفريق استفاد من المعسكر بصورة كبيرة، وحقق الأهداف المطلوبة منه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الزمالك قد اختتم معسكره اليوم السبت في العاصمة الإدارية، ومنح الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، راحة للاعبين من التدريبات الجماعية غداً الأحد بعد ختام المعسكر.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين المقبل، في إطار إعداد الفريق للموسم الجديد.

فى سياق آخر، استقر حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على البقاء داخل صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بعد فشل مفاوضاته بشأن الاحتراف الخارجي. وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن فشل المفاوضات جاء بسبب ضعف المقابل المادي المعروض، والذي لم يكن مناسبًا لطموحات الزمالك أو اللاعب قائلاً، "الزمالك له حق علينا، ولا نقبل بعرض لا يليق بقيمة النادي". وأوضح المصدر أن المشروع الرياضي الذي طُرح على حسام عبد المجيد لم يكن طويل الأمد أو مقنعًا من الناحية الفنية، ما دفع اللاعب لاتخاذ قراره بالبقاء داخل القلعة البيضاء. وأوضح المصدر أن المشروع الرياضي الذي طُرح على حسام عبد المجيد لم يكن طويل الأمد أو مقنعًا من الناحية الفنية، ما دفع اللاعب لاتخاذ قراره بالبقاء داخل القلعة البيضاء. وأكد المصدر أن التجديد للمدافع الدولي يُعد الخيار الأفضل فى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن جلسة ستُعقد خلال الفترة المقبلة مع المدير الرياضي جون إدوارد من أجل مناقشة تجديد التعاقد، متمنيًا أن يدرس الزمالك ملف التجديد بشكل جاد يليق بمكانة اللاعب وإسهاماته مع الفريق.

