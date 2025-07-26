شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم قاسم باشا 1 - 0 فى ثانى الوديات بمعسكر تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق نادي بيراميدز الفوز وديا على مضيفه قاسم باشا التركي بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي في إطار معسكر الإعداد الخارجي، وحل بيراميدز ضيفا على قاسم باشا، على ملعب تدريب النادي التركي في مدينة اسطنبول في ثاني المباريات الودية في معسكر الإعداد الخارجي.

وجاء تشكيل الشوط الأول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء

خط الوسط: وليد الكرتي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: مروان حمدي

وفي الشوط الثاني دفع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بعدد من التغييرات في الدقيقة 60، بنزول شريف إكرامي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وأسامة جلال وعلي جبر، وأحمد توفيق ومحمود دونجا وبلاتي توريه ويوسف أوباما ودودو الجباس وفيستون ماييلي.

وفي نهاية الشوط الثاني احتسب الحكم التركي ركلة جزاء على بيراميدز أضاعها لاعب قاسم باشا بجوار القائم الأيمن لإكرامي، قبل أن يطلق صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

إيفرتون ينضم لمعسكر بيراميدز فى تركيا بعد اجتياز الكشف الطبى

وانضم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لمعسكر فريق بيراميدز المقام حاليًا فى تركيا، بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبي وإتمام انتقاله لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وظهر إيفرتون دا سيلفا فى معسكر بيراميدز خلال توجه اللاعبين لملعب مواجهة قاسم باشا الودية فى إطار معسكر تركيا الخارجي.

وكان الخليج 365 قد أكد أن بيراميدز أنهى الاتفاق مع جناح برازيلي مميز لتدعيم صفوفه، بعد رحيل إبراهيم عادل لنادي الجزيرة الإماراتي، كما أكد الخليج 365 أن الجناح الذي تم التعاقد معه ليس لوكس ريبيرو لاعب صن داونز كما روج البعض.

وانضم إيفرتون لصفوف بيراميدز بعد الانتهاء من الكشف الطبي، على أن يتم قيده فى القائمة بدلا من الجنوب أفريقي فخري لاكاي الذي انتقل لصفوف سيراميكا بشكل نهائي.

وأتم بيراميدز التعاقد مع إيفرتون في صفقة اقتربت من 3 ملايين دولار.