شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُجرى قرعة مسابقات الناشئين لأندية القسم الثانى (أ) غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يسحب اتحاد الكرة غدا الأحد، قرعة مسابقات المراحل السنية لمواليد 2005 و2007 و2009 و2011 لأندية القسم الثانى أ بمقر الاتحاد بالجزيرة.

وطالب اتحاد الكرة الأندية بإرسال مندوبيها لحضور القرعة، مع تحديد الملعب الذى يقام له مباريات كل فريق والزى الأصلى والاحتياطى للفريق، وصورة من إيصال سداد قيمة الاشتراك في كل مسابقة.

من ناحية أخرى، تُجري رابطة الأندية المصرية المحترفة، مراسم سحب قرعة الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026 في الثالثة عصر غد الأحد فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف".

واستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إقامة قرعة علنية وغير موجهة في الموسم الجديد سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية لتحديد البطل والهابطين تنفيذا لتوصيات لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، على عكس ما حدث الموسم الماضى حيث تم اعلان جدول مباريات المرحلة الثانية مباشرة دون حضور مندوبى الأندية.

ويشهد الدوري الممتاز في الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري حيث يهبط 4 أندية نهاية الموسم.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الاقتراحات التى وصلت من أندية الزمالك وزد والبنك الأهلى محل دراسة ونقاش ولكنها ليست ملزمة للرابطة لتنفيذها.

تابع مسئولو الرابطة أن عدم إرسال 18 ناديا تعديلات على اللائحة يعنى أن هذه الأندية توافق على اللائحة الموجودة وليست لديها ملاحظات بشأنها، لكن الرابطة ستناقش اقتراحات الأندية الثلاثة قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المقترحات.