شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأندية التى طلبت خوض مبارياتها على استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولى أن هناك 5 أندية سوف تخوض مبارياتها على الملعب فى بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل.

وقال وليد عبد الوهاب، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع: "تم الموافقة وإخطار اتحاد الكرة بالأمر لإستضافة مباريات أندية الأهلى والزمالك ومودرن سبورت وزد والبنك الأهلى".

كان أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، قد وجه الدعوة لـ هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، لحضور قرعة بطولة الدورى الممتاز المقرر لها غدا، الأحد، للموسم الجديد 2025 - 2026، وذلك فى اتصال هاتفى جمع الثنائى خلال الأيام الماضية.

ويعود دوري الإثارة والمتعة، عندما تعود عجلة الايجيبشن ليج للدوران فى نسخة جديدة لموسم 2025 – 2026، يوم 8 أغسطس المقبل، وتتنافس الأندية المصرية فى واحدة من أهم وأبرز المنافسات المحلية المؤهلة للمشاركة بالبطولات القارية، وباتت قرعة النسخة الجديدة هي أهم ما يتصدر اهتمامات الأندية استعداداً للموسم المقبل.

‎يشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي.

‎تم الاتفاق على ترقيم الأندية بناءً على ترتيب آخر موسم، حيث سيتم وضع النادي الأهلي في المرتبة الأولى، بصفته بطل الدوري، ثم بيراميدز ثانياً، والزمالك ثالثاً، كما جاء ترتيب الموسم الأخير ثم باقي الأندية، بالإضافة إلى الثلاث فرق الصاعدة للدوري الممتاز.