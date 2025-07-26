شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وصول فريق عمل الاتحاد الدولى لكرة اليد إلى مصر استعدادا لبطولة العالم تحت 19 عاما والان مع تفاصيل الخبر

كشف خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، عن موعد وصول فريق عمل الاتحاد الدولي، استعدادًا لانطلاق البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

وقال فتحي إن فريق عمل الاتحاد الدولي سيصل إلى مصر بداية من الثلاثاء المقبل، وسيجري جولة تفقدية إلى الصالات التي تستضيف البطولة في مصر، للاطمئنان على كافة الترتيبات، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، والشركة المتحدة، والاتحاد المصري لكرة اليد.

وأكد فتحي أن العمل على تنظيم البطولة يسير على ما يرام والاستعدادات على قدم وساق، وجميع اللجان مستمرة في عملها بشكل مكثف للخروج بالصورة الأمثل أمام العالم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، رفقة منتخبات: اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين، ويخوض منتخب مصر مواجهاته على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وقد أعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستنقل حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر والعالم.

وتواصل الشركة المتحدة للرياضة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، عقد اجتماعات مكثفة ضمن الاستعدادات النهائية للبطولة، في إطار التنسيق المستمر لضمان تنظيم الحدث بأعلى مستوى يليق باسم ومكانة مصر في استضافة البطولات الدولية.