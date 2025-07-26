شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة فى تونس العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة فى تونس العاصمة، عقب انتهاء معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم فى مدينة طبرقة، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي ظهر غد الأحد من مطار قرطاج الدولي إلى القاهرة، عقب ختام المعسكر الذي نفذ خلاله اللاعبون برنامجًا بدنيًّا وخططيًّا متكاملًا، بالإضافة إلى خوض مباراتين وديتين مع فريقي الملعب والبنزرتي التونسيين.

وفاز الفريق على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما تغلب على نظيره فريق البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل.

في سياق جديد، وافق النادي الأهلي على بيع وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية.

وقامت إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب، وفقًا للنظام المتبع هناك .

من ناحية أخرى قال أحمد عابدين ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن معسكر الإعداد الخارجي في تونس حقق الأهداف المطلوبة بعد التدريبات القوية والمباريات الودية التي خاضها الفريق، وهو ما ساعد على تنفيذ الأهداف التي حددها الجهاز الفني على كافة المستويات.

وتحدث عابدين للموقع الرسمي للنادي ومنصاته الرسمية عن المكاسب العديدة لفترة الإعداد، والتي شهدت العديد من التحديات، مؤكدًا على رغبة اللاعبين فى المنافسة بقوة من أجل الفوز بكل البطولات وإسعاد الجماهير.

وأضاف، «وصلنا لمرحلة كبيرة من الجاهزية فيما يتعلق بالنواحي البدنية والفنية، وخضنا مباراتين وديتين، وظهر الجميع بصورة مبشرة، قبل انطلاق الموسم المقبل الذي نأمل خلاله في تقديم أفضل ما يمكن من أجل الجماهير، وعلى الصعيد الشخصي أشعر بمسئولية كبيرة تجاه ثقة الجهاز الفني».

وتابع، «تواجدي فى المعسكر منحني دوافع جديدة لبذل أقصى جهد بالفترة القادمة.. وفخور للغاية باللعب في النادي الأهلي، وتطلعاتي كبيرة لكي أقدم كل ما يمكن.. الحمد لله شاركت في أول مباراة أمام الملعب التونسي وسعيد بالأداء الذي قدمته وحققنا الفوز برباعية، ووجدت مساندة من جانب الجميع منذ اليوم الأول، وهو ما منحني المزيد من الثقة».