الأهلي يعلن إعارة يوسف عبد الحفيظ إلى فاركو لمدة موسم

وافق النادي الأهلي على انتقال يوسف عبد الحفيظ ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي فاركو لمدة عام على سبيل الإعارة.

وأنهت إدارة التعاقدات، بالتنسيق مع محمد يوسف المدير الرياضي، كافة الإجراءات الإدارية، وتسلم اللاعب الأوراق الخاصة به تمهيدًا للمشاركة في تدريبات ناديه الجديد.

في شأن مختلف، قال أحمد عابدين، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن معسكر الإعداد الخارجي في تونس حقق الأهداف المطلوبة بعد التدريبات القوية والمباريات الودية التي خاضها الفريق، وهو ما ساعد على تنفيذ الأهداف التي حددها الجهاز الفني على كافة المستويات.

وتحدث عابدين للموقع الرسمي للنادي ومنصاته الرسمية عن المكاسب العديدة لفترة الإعداد، والتي شهدت العديد من التحديات، مؤكدًا على رغبة اللاعبين في المنافسة بقوة من أجل الفوز بكل البطولات وإسعاد الجماهير.

وأضاف، «وصلنا لمرحلة كبيرة من الجاهزية فيما يتعلق بالنواحي البدنية والفنية، وخضنا مباراتين وديتين، وظهر الجميع بصورة مبشرة، قبل انطلاق الموسم المقبل الذي نأمل خلاله في تقديم أفضل ما يمكن من أجل الجماهير، وعلى الصعيد الشخصي أشعر بمسئولية كبيرة تجاه ثقة الجهاز الفني».

وتابع، «تواجدي فى المعسكر منحني دوافع جديدة لبذل أقصى جهد بالفترة القادمة.. وفخور للغاية باللعب في النادي الأهلي، وتطلعاتي كبيرة لكي أقدم كل ما يمكن.. الحمد لله شاركت في أول مباراة أمام الملعب التونسي وسعيد بالأداء الذي قدمته وحققنا الفوز برباعية، ووجدت مساندة من جانب الجميع منذ اليوم الأول، وهو ما منحني المزيد من الثقة».

وأكمل، «الفريق متجانس للغاية، والجميع على قلب رجل واحد، ويضم لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، يقدمون لي النصائح باستمرار، وأشكرهم على هذه الروح التي تعد سمة متفردة من سمات لاعبي الأهلي».

وأضاف أن خط دفاع الفريق يضم لاعبين كبارًا يملكون خبرات عريضة، وهو أمر إيجابي للغاية، ويمنح الجهاز الفني خيارات عديدة ومساحة كافية لاختيار اللاعب المناسب وفقًا لظروف كل مباراة، والفريق يمتلك ميزة قد لا تتواجد في فرق أخرى وهي أن الكل يساند من يشارك بشكل عام».

وأشار عابدين إلى أن الأجواء داخل الأهلي مميزة ومختلفة، والجميع يسعى للفوز بكل البطولات التي يشارك بها الفريق من أجل إسعاد الجماهير ، وفخور للغاية بالتواجد بين هذه الكوكبة المميزة من اللاعبين الذين ينقلون خبراتهم للأجيال الأصغر منهم. وسعيد للغاية بثقة الجهاز الفني وهو يجعلني أتطلع إلى تقديم موسم مميز وتحقيق العديد من الإنجازات والبطولات.

وأكمل: «ينتظرنا موسم صعب وشاق للغاية، فبطولة الدوري سوف تنطلق خلال أيام، وهو ما يجعلني في حالة تحفيز مستمر، لتقديم مستوى متميز، وهناك بطولات عديدة نسعى للفوز بها.. وكل مباراة تمثل تحديًا جديدًا، والأهلي يسعى للفوز بكل مباراة بأداء ونتيجة ترضي جماهيره، وهو ما يضفي مسئوليات عديدة على عاتق اللاعبين».

وأضاف: «كلاعب في الأهلي نحن مطالبون دائمًا باللعب بكل قوة وشراسة، بالإضافة إلى العمل على تطوير مستوانا؛ لأننا نلعب باسم النادي الأكبر في إفريقيا.. وعلى الصعيد الشخصي أتمنى المشاركة مع الفريق والحصول على العديد من البطولات.. النادي الأهلي يفتح أبواب المجد لأي لاعب، ومع كل بطولة يتجدد الشغف والسعي نحو إضافة ألقاب جديدة، وهو ما يخلق دوافع وعزيمة وإصرارًا بشكل مستمر».

وكشف عابدين أنه يعمل طوال الوقت على تطوير نفسه، سواء من الناحيتين البدنية أو الفنية، ويحرص على متابعة أدائه والاستفادة من زملائه المدافعين، وكذلك مشاهدة الكثير من المباريات الأوروبية للاستفادة بشكل عام.

وعن ركلة الترجيح التي سجلها مع منتخب الشباب في مرمى غانا، أوضح: كانت لحظة صعبة للغاية، بسبب الموقف من التأهل لبطولة كأس العالم، والحمد لله كنت موفقًا في تسديد الضربة الأولى، ونسعى لتحقيق إنجاز في مونديال الشباب.

وفي ختام حواره أكد أنه سوف يقدم كل ما لديه مع الفريق خلال الموسم الجديد، متمنيًا أن يستمر دعم جماهير الأهلي ومساندتهم؛ لحصد البطولات التي ينافس عليها الفريق.