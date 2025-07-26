شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحقق عدة مكاسب مادية ومعنوية من بيع وسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

حقق النادي الأهلي عدة مكاسب من بيع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، ليس على المستوى المالي فقط ولكن على المستوى المعنوي.

وأنهى مسئولو المادي الأهلي إجراءات بيع وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي بشكل رسمي ، على أن يتم الإعلان عن رحيل اللاعب الفلسطيني خلال الساعات القادمة.

وفيما يتعلق بالمكاسب المالية، فقد تعاقد الأهلي مع وسام قبل عام ونصف من نادي سيريس السويدي مقابل 1.8 مليون دولار فى يناير 2024، ليتم بيعه فى صيف 2025 مقابل مبلغ يصل إلى 8.5 مليون دولار، عبارة عن 7.5 مليون دولار قيمة الصفقة تدفع على قسطين؛ الأول وقيمته 5.5 مليون دولار تدفع فى أغسطس القادم، والثاني بقيمة 2 مليون دولار تدفع في شهر يناير المقبل.

كما يحصل الأهلي على 10% من عائد بيع وسام أبو علي مستقبلا من قبل النادي الأمريكي، إضافة إلى الحصول على 1 مليون دولار مزايا إضافية، مرتبطة بمشاركات اللاعب مع فريقه الجديد وتسجيل عدد معين من الأهداف.

وفيما يخص المكاسب المعنوية التي حققها اللاعب من صفقة بيع وسام أبو علي، أن النادي حقق ما يريده ورفض الرضوخ لتمرد اللاعب وسياسة لي الذراع التي انتهجها اللاعب من خلال رفض المشاركة في التدريبات وعدم إجراء الفحوصات الطبية والبدنية، حيث قامت إدارة النادي بتوقيع غرامات فورية على اللاعب، بخلاف أن المهاجم الفلسطيني خرج في بيان اعتذر خلاله عما بدر منه، وأكد أنه قام بتلك الأفعال غير المقبولة بسبب تعرضه لضغوط أسرية، وأن الأهلي كان صاحب فضل كبير.

وشدد وسام على أن وجوده في الأهلي والدوري المصري هو الذي أظهره بشكل مميز وجعل الكثيرين يعرفونه وهو ما ساعده على الانضمام إلى منتخب فلسطين ويصبح من أهم نجومه في الفترة الأخيرة، كما أن اللاعب اعتذر عن تصرفاته للنادي الأهلي وإدارته وجمهوره، وأوضح أن تجربته مع الأهلي هي الأهم في مسيرته الكروية.

وشهدت الساعات الماضية اجتياز الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي لكشف الطبي الذي خضع له في الدنمارك بمعرفة نادي كولومبوس كرو الأمريكي، والذي سينضم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد نجاح المفاوضات بين الطرفين التي دارت بينهما خلال الأيام الماضية.

واجتاز وسام أبو علي الكشف الطبي الذي خضع له في الدنمارك وليس في أمريكا، قبل أن يعلن الأهلي رسمياً انتقاله إلى كولومبوس الأمريكي.

وتوصل الناديان إلى اتفاق نهائي ببيع وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار بخلاف مليون دولار مزايا إضافية حال تسجيل عدد من الأهداف و10% عائد بيع اللاعب في المستقبل، لتصل إجمالي الصفقة إلى 8.5 مليون دولار أمريكي.

في ذات السابق، كشف تقرير إنجليزي التفاصيل المالية لانتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من صفوف النادي الأهلي إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي فى صفقة بارزة.

ونشر موقع " GiveMeSport " الإنجليزي تفاصيل انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من النادي الأهلي إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي في صفقة مالية بارزة، وفقًا للتقرير، فقد أبرم كولومبوس كرو اتفاقية التعاقد مع اللاعب مقابل مبلغ 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار حوافز متغيرة مرتبطة بأداء اللاعب، فيما يحتفظ النادي الأهلي بحق الحصول على 10% من قيمة أي صفقة بيع مستقبلية للاعب.

ويُدرج وسام أبو علي فى صفوف الفريق الأمريكي كلاعب “Designated Player”، وهو تصنيف يتيح للنادي تجاوز سقف الرواتب المسموح به ضمن قواعد الدوري الأمريكي لكرة القدم، ما يعكس القيمة الفنية والتجارية الكبيرة التي يملكها اللاعب.

ويأتي هذا الانتقال بعد فترة تألق مميزة لـ أبو علي مع الأهلي، الذي انضم إليه فى يناير 2024 قادمًا من نادي سيريس السويدي، وساهم اللاعب فى تحقيق عدد من الإنجازات مع الأهلي منها التتويج بلقب الدوري المصري مرتين، دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر المصري، وكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وعلى المستوى الفردي، سجل وسام أبو علي 38 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال 60 مباراة رسمية مع الأهلي، من بينها تسجيله “هاتريك” تاريخي في مباراة دور المجموعات لكأس العالم للأندية أمام بورتو.

وشهدت الفترة الأخيرة توترًا بين اللاعب وإدارة الأهلي، عقب مطالبته بالرحيل وعدم حضوره لبعض التدريبات، قبل أن يقدم اعتذارًا رسميًا لجماهير النادي.