شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن ضم عبد الله السعيد لاعب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الجونة ضم عبد الله السعيد لاعب فريق الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الحالية لدعم الفريق الساحلى، قبل انطلاق مباريات الدوري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الجونة صورة للاعب وجاء التعليق عليها كالتالى، "من إسماعيلية للجونة، رحـبوا معـانا بالنـجم عبـدالله السـعيد“.

وجاء انضمام عبد الله السعيد، صاحب الـ24 عاما، لفريق الجونة بعد توقيع العقود لمدة موسمين.

‎وكان مسئولو نادى الجونة قد استقروا على تعيين أحمد مصطفى "بيبو" مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لعلاء عبد العال، الذي أنهى مهمته مع الفريق بالتراضي بعد موسمين من العمل المتواصل.

‎وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي إدارة الجونة لإحداث انطلاقة جديدة على مستوى النتائج والأداء، خاصة بعد موسم اتسم بالتذبذب، وتراجع طموحات الفريق عن الأهداف المرجوة.

‎وتُعوّل الإدارة على خبرة بيبو في الدوري الممتاز وقدرته على بناء فريق قوي قادر على المنافسة وإعادة الجونة إلى واجهة الكرة المصرية.