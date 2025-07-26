شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يوافق على بيع بن حمودة لسيراميكا مقابل 25 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو غزل المحلة على رحيل التونسى محمد على بن حمودة مهاجم الفريق إلى سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وجاءت موافقة مسئولى غزل المحلة على انتقال بن حمودة إلى سيراميكا مقابل 25 مليون جنيه.

من جانب آخر، بدأ فريق غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، معسكرا مغلقا اليوم، السبت، بأحد فنادق القاهرة لمدة 10 أيام ضمن المرحلة الأخيرة قبل انطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز.

‎ومن المقرر أن يخوض غزل المحلة العديد من المباريات الودية في تلك الفترة، أبرزها مواجهة الزمالك الخميس المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

‎وتمكن مسئولو غزل المحلة من التعاقد مع 8 لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية لأندية الدورى المصرى الممتاز.

‎جاء اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بعد موافقة علاء عبد العال، كالآتي: أحمد العش لاعب البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، ويوسف العزب لاعب خط وسط المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، أحمد حامد شوشة مدافع فريق الجونة لمدة 3 مواسم، محمد إسلام أرموشه لاعب خط وسط المريخ البورسعيدي لمدة 4 مواسم.



‎على جانب آخر، اقترب محمد عبد الغنى، مدافع فريق البنك الأهلى، من الانضمام إلى غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق قبل انطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز، عقب عقد جلسة مع مسئولى النادى والاتفاق على كافة الأمور المادية والتعاقدية.

‎وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن نادي المحلة يضع حالياً الرتوش النهائية على الصفقة تمهيداً للإعلان الرسمي، وأصبح محمد عبد الغني لاعباً حراً بعد انتهاء تعاقده مع البنك الأهلي بنهاية الموسم الماضي، دون أن يتم تجديده.