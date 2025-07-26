شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يتعاقد مع 8 صفقات جديدة ويرفض غلق الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

يواصل إنبي تحركاته القوية فى سوق الانتقالات الصيفية، ونجح مسئولو النادى البترولي في إبرام 8 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025-2026، حتى الآن، مؤكدين فى الوقت ذاته أن باب التعاقدات لا يزال مفتوحًا، وأن الميركاتو لم يُغلق بعد داخل النادي.

وتضمنت الصفقات الجديدة التعاقد مع سيد سعيد قادماً من نادي العبور، بالإضافة إلى ضم الثنائي حازم محمد ومحمد سعيد جولدي من فريق النجوم، فيما تم التعاقد مع مهندي بكري لاعب مصر المقاصة، وأحمد كفتة القادم من كهرباء الإسماعيلية.

وفي إطار سياسة تدعيم الفريق بعناصر أجنبية مميزة، أبرم النادي صفقة مع المهاجم المغربي يوسف أوبابا، إلى جانب ضم السنغالي أوسيو بوديان قادماً من الدوري الموريتاني، وأخيراً التعاقد مع اللاعب عرفات مسعد، نجم فريق عزام التنزاني.

وأكد مصدر داخل النادي أن إدارة إنبي، برئاسة أيمن الشريعي والجهاز الفني بقيادة مديره الفني حمزة الجمل، تسعى لإنهاء ملف الصفقات خلال الأيام المقبلة، لكنها في الوقت نفسه تراقب بعض الأسماء المطروحة على الساحة المحلية والأجنبية لإبرام صفقة أو اثنتين إضافيتين، في حالة توفر اللاعب المناسب الذي يخدم خطة الفريق الفنية.

ويأمل إنبي في أن تساهم هذه التدعيمات الجديدة في تحسين نتائج الفريق بالموسم المقبل، بعد أن قدم الفريق مستويات متذبذبة الموسم الماضي، ويسعى للعودة بقوة إلى المربع الذهبي والمنافسة على مركز متقدم في جدول الدوري.