شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون ينضم لمعسكر بيراميدز فى تركيا بعد اجتياز الكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لمعسكر فريق بيراميدز المقام حاليًا فى تركيا، بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبي وإتمام انتقاله لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وظهر إيفرتون دا سيلفا فى معسكر بيراميدز خلال توجه اللاعبين لملعب مواجهة قاسم باشا الودية فى إطار معسكر تركيا الخارجي، ويحل بيراميدز ضيفا على قاسم باشا في السادسة مساء اليوم، على ملعب تدريب النادي التركي في مدينة اسطنبول في ثاني المباريات الودية في معسكر الإعداد الخارجي.

وكان الخليج 365 قد أكد أن بيراميدز أنهى الاتفاق مع جناح برازيلي مميز لتدعيم صفوفه، بعد رحيل إبراهيم عادل لنادي الجزيرة الإماراتي، كما أكد الخليج 365 أن الجناح الذي تم التعاقد معه ليس لوكس ريبيرو لاعب صن داونز كما روج البعض.

وانضم إيفرتون لصفوف بيراميدز بعد الانتهاء من الكشف الطبي، على أن يتم قيده فى القائمة بدلا من الجنوب أفريقي فخري لاكاي الذي انتقل لصفوف سيراميكا بشكل نهائي.

وأتم بيراميدز التعاقد مع إيفرتون في صفقة اقتربت من 3 ملايين دولار.