شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يجتاز الكشف الطبي مع كولومبوس والأهلي يعلن رحيله خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية اجتياز الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي الكشف الطبي الذي خضع له فى الدنمارك بمعرفة نادي كولومبوس كرو الأمريكي، والذي سينضم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد نجاح المفاوضات بين الطرفين التي دارت بينهما خلال الأيام الماضية.



واجتاز وسام أبو علي الكشف الطبي الذي خضع له فى الدنمارك، وليس في أمريكا، على أن يعلن الأهلي انتقاله إلى كولومبوس الأمريكي خلال الساعات القادمة، بعد توقيع العقود والاتفاق على بيع اللاعب.



وتوصل الناديان إلى اتفاق نهائي ببيع وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بخلاف مليون دولار مزايا إضافية حال تسجيل عدد من الأهداف، و10% عائد بيع اللاعب فى المستقبل، لتصل إجمالي الصفقة إلى 8.5 مليون دولار أمريكي.

في ذات السابق، كشف تقرير إنجليزي التفاصيل المالية لانتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من صفوف النادي الأهلي إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي فى صفقة بارزة.

ونشر موقع " GiveMeSport " الإنجليزي تفاصيل انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من النادي الأهلي إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي في صفقة مالية بارزة، وفقًا للتقرير، فقد أبرم كولومبوس كرو اتفاقية التعاقد مع اللاعب مقابل مبلغ 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار حوافز متغيرة مرتبطة بأداء اللاعب، فيما يحتفظ النادي الأهلي بحق الحصول على 10% من قيمة أي صفقة بيع مستقبلية للاعب.

ويُدرج وسام أبو علي فى صفوف الفريق الأمريكي كلاعب “Designated Player”، وهو تصنيف يتيح للنادي تجاوز سقف الرواتب المسموح به ضمن قواعد الدوري الأمريكي لكرة القدم، ما يعكس القيمة الفنية والتجارية الكبيرة التي يملكها اللاعب.

ويأتي هذا الانتقال بعد فترة تألق مميزة لـ أبو علي مع الأهلي، الذي انضم إليه فى يناير 2024 قادمًا من نادي سيريس السويدي، وساهم اللاعب فى تحقيق عدد من الإنجازات مع الأهلي منها التتويج بلقب الدوري المصري مرتين، دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر المصري، وكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وعلى المستوى الفردي، سجل وسام أبو علي 38 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال 60 مباراة رسمية مع الأهلي، من بينها تسجيله “هاتريك” تاريخي في مباراة دور المجموعات لكأس العالم للأندية أمام بورتو.

وشهدت الفترة الأخيرة توترًا بين اللاعب وإدارة الأهلي، عقب مطالبته بالرحيل وعدم حضوره لبعض التدريبات، قبل أن يقدم اعتذارًا رسميًا لجماهير النادي.